'थामा' का दिवाली धमाका... आयुष्मान को मिली करियर की टॉप ओपनिंग

एक अच्छी फिल्म को अगर तगड़ी फ्रैंचाइजी में बदला जाए तो बिजनेस को कितना फायदा हो सकता है, इसकी मिसाल है मैडॉक फिल्म्स का हॉरर यूनिवर्स. 2018 में आई 'स्त्री' के इम्पैक्ट को एक कमाऊ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बदल रहा ये यूनिवर्स नई फिल्म लेकर आया है 'थामा'.
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की ये फिल्म मंगलवार को दर्शकों के लिए दिवाली गिफ्ट की तरह आई है. और बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन से 'थामा' धमाका करने के लिए तैयार है. इसकी एडवांस बुकिंग देखकर ट्रेड को इसकी थोड़ी चिंता होने लगी थी. मगर मंगलवार को दर्शकों का मूड बता रहा है कि 'थामा' बड़ा धमाका करने के लिए तैयार है.
स्लो एडवांस बुकिंग के बावजूद तगड़ी ओपनिंग
दिवाली साल के उन बड़े मौकों में से एक है जब थोड़ी सी भी प्रॉमिसिंग फिल्म मिलते ही जनता थिएटर्स में उमड़ पड़ती है. ऐसे में दिवाली रिलीज के हिसाब से 'थामा' की एडवांस बुकिंग काफी स्लो नजर आ रही थी. नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स में बड़ी फिल्में एडवांस बुकिंग में 1 लाख का आंकड़ा ना पार करें तो ट्रेड को थोड़ी चिंता सी होने लगती है. ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि सोमवार की रात तक नेशनल चेन्स में 'थामा' के लिए करीब 80 हजार टिकट एडवांस में बुक हुए थे.
नेशनल चेन्स में 'रेड 2' और 'हाउसफुल 5' की एडवांस बुकिंग, 90 हजार से 1 लाख टिकट के बीच थी. और इनकी ओपनिंग, 20 करोड़ से 25 करोड़ रुपये के बीच थी. ऐसे में हॉरर यूनिवर्स की सबसे महंगी फिल्म 'थामा' की ओपनिंग बमुश्किल 20 करोड़ तक होने का अनुमान लग रहा था. मगर बुकिंग में सुस्ती शायद इस वजह से थी कि लोग साल के सबसे बड़े त्यौहार में व्यस्त थे. 'स्त्री' वाले यूनिवर्स से होने का फायदा 'थामा' को मंगलवार सुबह से मिलता दिखा क्योंकि वॉक-इन दर्शक अच्छे खासे मिलने लगे. इसका कमाल ये हुआ है कि 'थामा' अनुमान से कहीं ज्यादा बेहतर ओपनिंग के लिए तैयार है.
आयुष्मान बनाएंगे करियर का टॉप रिकॉर्ड
सैकनिल्क का डाटा कहता है कि शाम 7 बजे तक 'थामा' बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार कर चुकी है. जबकि इसी समय, बुक माय शो पर पिछले एक घंटे में फिल्म के ऑलमोस्ट 17 हजार टिकट बुक हुए नजर आ रहे हैं. यानी ईवनिंग शोज में 'थामा' के लिए जनता का क्रेज और भी तगड़ा हो रहा है. इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 'थामा' पहले दिन कम से कम 25 करोड़ का नेट कलेक्शन तो पार कर ही लेगी. दिवाली का मूड और 'स्त्री' यूनिवर्स की गुडविल अगर नाईट शोज तक ऐसे ही बढ़ती चली गई तो फिल्म 30 करोड़ के बहुत करीब भी पहुंच सकती है.
'थामा' के लीड हीरो आयुष्मान के करियर में अभी तक सबसे बड़ी ओपनिंग 'ड्रीम गर्ल 2' (2023) से आई है. इसने पहले दिन 10.69 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. मगर अब 'थामा' कम से कम इससे दोगुनी ओपनिंग कर रही है. ये अब आयुष्मान के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म होगी. जनता से उन्हें दिवाली का इससे बेहतर रिटर्न गिफ्ट और क्या ही मिलेगा!