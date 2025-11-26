धनुष-कृति सेनन की लव स्टोरी दिखा रही असर, 'रांझणा' से दोगुनी ओपनिंग के लिए तैयार 'तेरे इश्क में'

डायरेक्टर आनंद एल राय की 'रांझणा' (2013) ने यंग ऑडियंस पर ऐसा असर दिखाया था कि वक्त के साथ ये एक कल्ट फिल्म बन चुकी है. अब आनंद अपनी हिट फिल्म का एक स्पिरिचुअल सीक्वल लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है 'तेरे इश्क में'. धनुष और कृति सेनन इस फिल्म में लीड रोल कर रहे हैं. फिल्म के टीजर और ट्रेलर को जनता से बहुत सॉलिड रिस्पॉन्स मिला था. शुक्रवार को 'तेरे इश्क में' थिएटर्स में पहुंच रही है और इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. बुकिंग में फिल्म को बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. जिस तरह से टिकट बुक हो रहे हैं उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 'तेरे इश्क में' को सॉलिड ओपनिंग मिल सकती है.

कैसी है 'तेरे इश्क में' की एडवांस बुकिंग

'तेरे इश्क में' के टीजर और ट्रेलर में धनुष और कृति सेनन की लव स्टोरी काफी तीखे तासीर वाली लग रही है. धनुष एक दिलजले आशिक टाइप का किरदार निभा रहे हैं और उनके तेवर ट्रेलर में बहुत असरदार लग रहे थे. कृति सेनन पिछले कुछ सालों में अपनी एक्टिंग से काफी इम्प्रेस कर रही हैं. 'तेरे इश्क में' उनकी एक और दमदार रोल और सॉलिड परफॉरमेंस वाली फिल्म लग रही है. दोनों की केमिस्ट्री सिर्फ ट्रेलर ही नहीं, गानों में भी बहुत दमदार लग रही है. ए आर रहमान के कंपोज किए हुए फिल्म के गाने भी अच्छे-खासे पॉपुलर हो रहे हैं. इन सारी बातों का असर फिल्म की एडवांस बुकिंग पर नजर आ रहा है.

सैकनिल्क की एक रिपोर्ट बताती है कि बुधवार सुबह तक इस फिल्म के लिए करीब 45 हजार टिकट एडवांस में बुक हो चुके हैं. इस बुकिंग से फिल्म ने 1 करोड़ रुपये से ज्यादा एडवांस ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. इसमें से करीब 20 हजार टिकट नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स में बुक हुए हैं.

'तेरे इश्क में' का ओपनिंग कलेक्शन

इस साल आईं 'जॉली एलएलबी 3', 'सितारे जमीं पर' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के लिए नेशनल चेन्स में 40-50 हजार टिकट एडवांस में बुक हुए थे. इन फिल्मों की ओपनिंग 10 करोड़ से ज्यादा रही थी.

'तेरे इश्क में' की एडवांस बुकिंग अभी दो दिन और चलेगी. उम्मीद है कि गुरुवार रात तक नेशनल चेन्स में फिल्म के 50 हजार या उससे ज्यादा टिकट बुक हो चुके होंगे. इस फिल्म के लिए ऑडियंस में पॉजिटिव माहौल नजर आ रहा है यानी जनता का वर्ड ऑफ माउथ इसके साथ रहने वाला है. इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि शुक्रवार को 'तेरे इश्क में' का ओपनिंग कलेक्शन 10 करोड़ से 12 करोड़ के बीच रह सकता है. इससे आगे का खेल फिल्म के रिव्यूज और जनता की तारीफों के भरोसे रहेगा. अगर यहां पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला तो 'तेरे इश्क में' का ओपनिंग कलेक्शन 12 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है.

2013 में आई 'रांझणा' ने 5 करोड़ रुपये का ओपनिंग कलेक्शन किया था. फिलहाल अनुमान कहता है कि 'तेरे इश्क में' का ओपनिंग कलेक्शन, इसके दोगुने से ज्यादा होने वाला है. दिलचस्प बात ये है कि 'तेरे इश्क में' हिंदी के साथ-साथ तमिल और तेलुगू में भी रिलीज होगी. तमिल ऑडियंस के लिए धनुष घर के हीरो हैं और अगर फिल्म दमदार निकली तो वहां से भी सपोर्ट मिलेगा.

तेलुगू मार्किट में भी धनुष की फिल्मों को दमदार रिस्पॉन्स मिलता रहा है. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि यहां से 'तेरे इश्क में' को कितना सपोर्ट मिलता है. अगर तमिल और तेलुगू में भी इसे अच्छा स्टार्ट मिला, तो धनुष और कृति सेनन की फिल्म साल की सबसे कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में जगह बना सकती है.

