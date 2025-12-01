'तेरे इश्क में' का वीकेंड धमाका! 3 दिन में 50 करोड़ पार, हिट साबित हुई धनुष-कृति की लव स्टोरी

'तेरे इश्क में' का ट्रेलर देखने के बाद ही जनता इसके लिए एक्साइटेड थी. इस बात का असर बीते वीकेंड थिएटर्स में खूब नजर आया. शुक्रवार को अनुमानों से काफी बेहतर शुरुआत करने वाली इस फिल्म ने वीकेंड में खूब भीड़ जुटाई. 'तेरे इश्क में' को रिव्यूज बहुत सॉलिड नहीं मिले थे. लेकिन जनता ने दिखाया है कि उन्हें ज्यादा बेहतर पता है कि किस फिल्म के टिकट खरीदने हैं, किसके नहीं. 'तेरे इश्क में' को पहले ही दिन दमदार एडवांस बुकिंग तो मिली ही थी. थिएटर्स में वॉक-इन दर्शक भी खूब पहुंचे और अच्छा वर्ड ऑफ माउथ डेवलप हुआ. इसका फायदा फिल्म को खूब हुआ और वीकेंड में इसके बॉक्स ऑफिस पर सॉलिड कलेक्शन दर्ज किया है.

'तेरे इश्क में' का वीकेंड कलेक्शन

धनुष और कृति की फायर-ब्रांड लव स्टोरी ने पर्दे पर खूब आग लगाई. इस साल ऑडियंस ने दिखाया है कि उन्हें बड़े पर्दे पर लव स्टोरीज चाहिए, फिर चाहे उनका टेम्पलेट पैशन के नाम पर टॉक्सिक मुहब्बत वाला हो. या फिर कहानी में बिल्कुल नए चेहरे लीड रोल में हों. 'सैयारा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' की कामयाबी इसी का सबूत थी. अब 'तेरे इश्क में' भी इसी लिस्ट में शामिल हो गई है.

पहले दिन 16 करोड़ से थोड़ा ज्यादा कलेक्शन करने वाली 'तेरे इश्क में' ने शनिवार को सॉलिड जंप लिया. दूसरे दिन का कलेक्शन 17 करोड़ तक गया. संडे की ट्रेड रिपोर्ट्स का अनुमान है कि फिल्म ने करीब 19-20 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. यानी तीन दिन में 'तेरे इश्क में' ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 52 करोड़ रुपये से ज्यादा कलेक्शन किया है. इसमें सिर्फ हिंदी वर्जन से कमाई ही करीब 50 करोड़ रुपये है.

तीन दिन में ही हिट साबित हुई धनुष की फिल्म

रिपोर्ट्स बताती हैं कि 'तेरे इश्क में' का बजट करीब 85 करोड़ रुपये हैं. बॉलीवुड के मौजूदा ट्रेंड के हिसाब से, इसे कामयाब फिल्म कहलाने के लिए करीब 51 करोड़ रुपये की जरूरत थी. और इतनी कमाई ये फिल्म सिर्फ 3 दिन में ही कर चुकी है. अगर मंडे को फिल्म 7-8 करोड़ रुपये की रेंज में कलेक्शन कर लेती है, तो ये शुक्रवार के मुकाबले करीब 50% का ड्रॉप होगा. इतनी कमाई पर माना जाएगा कि फिल्म का मंडे होल्ड दमदार है.

आने वाले शुक्रवार को रणवीर सिंह की 'धुरंधर' थिएटर्स में पहुंचेगी. ये बड़ी फिल्म है इसलिए इसकी रिलीज पर 'तेरे इश्क में' की स्क्रीन्स जरूर कम होंगी. और दर्शकों की पहली पसंद भी यही होगी. यानी 'तेरे इश्क में' के पास दमदार कमाई करने के लिए बस अगले 4-5 दिन ही हैं. इसके बाद कमाई स्लो हो जाएगी. फिर भी इसे मिली शुरुआत से लगता है कि ये पहले हफ्ते में 75 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकती है. सक्सेस इस फिल्म के हाथ पहले ही आ चुकी है. दूसरे हफ्ते की कमाई से ये हिट कहलाने लगेगी.

