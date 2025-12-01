scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'तेरे इश्क में' का वीकेंड धमाका! 3 दिन में 50 करोड़ पार, हिट साबित हुई धनुष-कृति की लव स्टोरी

धनुष और कृति सेनन स्टारर 'तेरे इश्क में' शुक्रवार को धमाके के साथ थिएटर्स में पहुंची. पहले दिन से ही अनुमानों से बेहतर चल रही इस फिल्म ने वीकेंड में लगातार भीड़ जुटाई है. 3 दिन के वीकेंड कलेक्शन से ही 'तेरे इश्क में' एक कामयाब फिल्म बन चुकी है.

Advertisement
X
तीन दिन में ही हिट साबित हुई 'तेरे इश्क में' (Photo: Instagram/@kritisanon)
तीन दिन में ही हिट साबित हुई 'तेरे इश्क में' (Photo: Instagram/@kritisanon)

'तेरे इश्क में' का ट्रेलर देखने के बाद ही जनता इसके लिए एक्साइटेड थी. इस बात का असर बीते वीकेंड थिएटर्स में खूब नजर आया. शुक्रवार को अनुमानों से काफी बेहतर शुरुआत करने वाली इस फिल्म ने वीकेंड में खूब भीड़ जुटाई. 'तेरे इश्क में' को रिव्यूज बहुत सॉलिड नहीं मिले थे. लेकिन जनता ने दिखाया है कि उन्हें ज्यादा बेहतर पता है कि किस फिल्म के टिकट खरीदने हैं, किसके नहीं. 'तेरे इश्क में' को पहले ही दिन दमदार एडवांस बुकिंग तो मिली ही थी. थिएटर्स में वॉक-इन दर्शक भी खूब पहुंचे और अच्छा वर्ड ऑफ माउथ डेवलप हुआ. इसका फायदा फिल्म को खूब हुआ और वीकेंड में इसके बॉक्स ऑफिस पर सॉलिड कलेक्शन दर्ज किया है. 

'तेरे इश्क में' का वीकेंड कलेक्शन 
धनुष और कृति की फायर-ब्रांड लव स्टोरी ने पर्दे पर खूब आग लगाई. इस साल ऑडियंस ने दिखाया है कि उन्हें बड़े पर्दे पर लव स्टोरीज चाहिए, फिर चाहे उनका टेम्पलेट पैशन के नाम पर टॉक्सिक मुहब्बत वाला हो. या फिर कहानी में बिल्कुल नए चेहरे लीड रोल में हों. 'सैयारा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' की कामयाबी इसी का सबूत थी. अब 'तेरे इश्क में' भी इसी लिस्ट में शामिल हो गई है. 

पहले दिन 16 करोड़ से थोड़ा ज्यादा कलेक्शन करने वाली 'तेरे इश्क में' ने शनिवार को सॉलिड जंप लिया. दूसरे दिन का कलेक्शन 17 करोड़ तक गया. संडे की ट्रेड रिपोर्ट्स का अनुमान है कि फिल्म ने करीब 19-20 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. यानी तीन दिन में 'तेरे इश्क में' ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 52 करोड़ रुपये से ज्यादा कलेक्शन किया है. इसमें सिर्फ हिंदी वर्जन से कमाई ही करीब 50 करोड़ रुपये है. 

सम्बंधित ख़बरें

Tere_Ishk_Mein_Collection
थिएटर्स में जमकर धमाल मचा रही 'Tere Ishk Mein' 
tee ishk mein box office: saturday brings jump for dhanush, kriti sanon love story
धनुष-कृति की फिल्म 'तेरे इश्क में' कर रही कमाल... कमाई में जंप लेकर आया शनिवार  
tere ishk mein box office collection: dhanush, kriti sanon make new records
'तेरे इश्क में' का भौकाल! धनुष ने की रजनीकांत की बराबरी, कृति ने बनाया रिकॉर्ड  
tere ishk mein box office collection: dhanush starrer takes bigger opening than ranbir kapoor, kartik aaryan love stories
धनुष के दिलजले आशिक का जलवा! 'तेरे इश्क में' को मिली धांसू ओपनिंग  
Dhanush
पैप्स के सामने दिखा Dhanush का सिंपल अंदाज़ 
Advertisement

तीन दिन में ही हिट साबित हुई धनुष की फिल्म 
रिपोर्ट्स बताती हैं कि 'तेरे इश्क में' का बजट करीब 85 करोड़ रुपये हैं. बॉलीवुड के मौजूदा ट्रेंड के हिसाब से, इसे कामयाब फिल्म कहलाने के लिए करीब 51 करोड़ रुपये की जरूरत थी. और इतनी कमाई ये फिल्म सिर्फ 3 दिन में ही कर चुकी है. अगर मंडे को फिल्म 7-8 करोड़ रुपये की रेंज में कलेक्शन कर लेती है, तो ये शुक्रवार के मुकाबले करीब 50% का ड्रॉप होगा. इतनी कमाई पर माना जाएगा कि फिल्म का मंडे होल्ड दमदार है. 

आने वाले शुक्रवार को रणवीर सिंह की 'धुरंधर' थिएटर्स में पहुंचेगी. ये बड़ी फिल्म है इसलिए इसकी रिलीज पर 'तेरे इश्क में' की स्क्रीन्स जरूर कम होंगी. और दर्शकों की पहली पसंद भी यही होगी. यानी 'तेरे इश्क में' के पास दमदार कमाई करने के लिए बस अगले 4-5 दिन ही हैं. इसके बाद कमाई स्लो हो जाएगी. फिर भी इसे मिली शुरुआत से लगता है कि ये पहले हफ्ते में 75 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकती है. सक्सेस इस फिल्म के हाथ पहले ही आ चुकी है. दूसरे हफ्ते की कमाई से ये हिट कहलाने लगेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement