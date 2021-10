T20 WC, Ind Vs Pak: पाकिस्तान से हारा भारत, फैंस का अक्षय कुमार पर फूटा गुस्सा, हुए ट्रोल

भारत-पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप महामुकाबले में भारत की हार ने ट्रोल्स को दावत दे दी है. सोशल मीडिया पर जो गौर करने वाली बात है वो ये कि यह मैच क्रिकेट के धुरंधरों का था पर ट्रोल हो रहे हैं बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार. ट्विटर पर उन्हें लोग भला-बुरा कह रहे हैं.

दुबई में हुए इस मैच को देखने लाखों की तादाद में लोग स्टेड‍ियम पहुंचे थे. अक्षय कुमार भी भारत की जीत का गवाह बनने दुबई गए थे. लेक‍िन मैच में पाक‍िस्तान ने उल्टा दांव खेला और मैच जीत गए. पाक‍िस्तान ने 10 विकेट से भारत को तगड़ी हार दी. इसके बाद से ही अक्षय कुमार ट्व‍िटर पर ट्रोल होने लगे हैं.

यूजर्स ने स्टेड‍ियम से अक्षय कुमार की फोटो शेयर कर उन्हें खरी-खोटी सुनाई है. इनमें से कई तस्वीरों में अक्षय हंसते हुए भी नजर आ रहे हैं. ऐसे में यूजर्स और भड़क गए हैं. एक यूजर ने लिखा- 'जब भारत हार रहा था और ये शख्स हंस रहे थे. मैंने उन्हें पहली बार स्टेड‍ियम में देखा और भारत हार गया.' एक यूजर ने अक्षय की फोटो एड‍िट‍िंग कर उनपर पाक‍िस्तान का टी-शर्ट लगाया और लिखा- 'सबसे ज्यादा खुश होने वाला इंसान.' एक यूजर ने स्टेड‍ियम से अक्षय की फोटो शेयर की और लिखा- 'बायोप‍िक के लिए नया ख‍िलाड़ी ढूंढ रहा हूं.'

Indians right now 🤣🤣 CONGRATULATIONS PAKISTAN pak vs india #AkshayKumar pic.twitter.com/xWLqt5YwUq — ༒⃝🇭ลмžเเ࿐ (@Hamzasana14) October 24, 2021

searching for a player to do a biopic on pic.twitter.com/3C7pzllpT9 — ✰︎ (@messirizing) October 24, 2021

Akshay Kumar somewhere in the stadium: pic.twitter.com/DzPA5ovQke — Ali Qasim (@aliqasim) October 24, 2021

Akshay Kumar at the start of the match vs now pic.twitter.com/GBG4xYfjHR — baz (@KhaNuBya) October 24, 2021

बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को 152 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे पाकिस्तान ने बिना विकेट खोए ही पा लिया. टी-20 वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तान ने ने भारत को हराया है. भारत की ओर से ओपनिंग पूरी तरह से फेल रही थी और रोहित शर्मा पहली ही बॉल पर जीरो पर आउट हो गए थे.