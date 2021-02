काय पो छे को पूरे हुए 8 साल, डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने सुशांत सिंह राजपूत को किया याद

डायरेक्टर अभिषेक कपूर की बनाई फिल्म काय पो छे से सुशांत सिंह राजपूत ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था. यह बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती रही है. दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म काई पो छे की रिलीज को आज आठ साल हो गए हैं. साल 2013 में यह फिल्म रिलीज हुई थी.इस फिल्म के साथ ही सुशांत ने छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर कदम रखा था और पहली ही फिल्म से फैंस से दिल में जगह बना ली थी.

अभिषेक कपूर को आई सुशांत का याद

तीन दोस्तों की कहानी पर बनी फिल्म काई पो छे, लेखक चेतन भगत के नॉवेल थ्री मिस्टेक ऑफ माय लाइफ पर आधारित है. काई पो छे में दोस्ती, सपनों और पैशन की कहानी को दर्शाया गया था. इस फिल्म में समाज की सच्चाई को दिखाया गया है. आज इसके 8 साल पूरे होने पर डायरेक्टर अभिषेक कपूर को सुशांत की याद एक बार फिर आ गई है.

अभिषेक कपूर ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ट्वीट किया है. वह लिखते हैं, ''अपने करियर की शुरुआत करने वाली नई टीम के साथ इस सफर की शुरुआत करना अलग ही था. इस फिल्म ने बीते सालों में जितना प्यार पाया है उसकी कोई सीमा नहीं है. ना ही अपने सितारे खोने के दर्द की कोई सीमा है.''

The thrill of starting this journey with a new team hungry 2 give their best at the dawn of their careers stands most vividly in mind..One cant quantify the love our film continues to receive over the years, neither can we quantify the pain we feel at the loss of our crown jewel pic.twitter.com/oTvhal9UOu