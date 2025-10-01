'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने बुकिंग में पकड़ी स्पीड, वरुण-जाह्नवी की फिल्म को मिलेगी इतनी ओपनिंग

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' गांधी जयंती के दिन थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है. इसके ट्रेलर को जनता से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और गाने भी ठीकठाक पॉपुलर हुए हैं. लाइट मूड की, फैमिली के साथ देखने लायक फिल्म नजर आ रही 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' थिएटर्स में अच्छी ओपनिंग तो कर सकती है. मगर इसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज 'कांतारा चैप्टर 1' बनी हुई है.

गांधी जयंती पर दोनों फिल्में क्लैश हो रही हैं. 'कांतारा' ने 2022 में, हिंदी वर्जन से तगड़ी कमाई की थी. ऐसे में इस फ्रैंचाइजी की अगली फिल्म भी हिंदी दर्शकों की नजर में है. फिर भी 'कांतारा चैप्टर 1' के सामने, वरुण और जाह्नवी की फिल्म का जो हश्र होने वाला था, ये उससे बेहतर ओपनिंग के लिए तैयार नजर आ रही है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की एडवांस बुकिंग

बुकिंग खुलने के बाद, शुरुआत में इस फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी स्लो नजर आ रही थी. लेकिन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर बुधवार सुबह से बुकिंग बेहतर होती नजर आई. सैकनिल्क की रिपोर्ट बताती है कि बुधवार 4 बजे तक इस फिल्म के लिए करीब 38 हजार टिकट एडवांस में बुक हुए हैं. ब्लॉक सीट्स जोड़कर फिल्म ने करीब 2 करोड़ रुपये से ज्यादा एडवांस ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है.

रात को बुकिंग खत्म होने तक सिर्फ नेशनल चेन्स में इसकी एडवांस बुकिंग का आंकड़ा 45 हजार से 50 हजार तक ज्यादा पहुंच सकता है. नेशनल चेन्स में लगभग इतनी ही बुकिंग के साथ रिलीज हुईं 'सितारे जमीन पर' और 'जुरासिक वर्ल्ड: रीबर्थ' जैसी फिल्मों का ओपनिंग कलेक्शन 10 करोड़ के करीब था. यानी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' से भी लगभग 8-10 करोड़ ओपनिंग कलेक्शन की उम्मीद की जा सकती है.

लॉकडाउन के बाद वरुण धवन को मिल सकती है हिट

वरुण धवन के लिए ये फिल्म बहुत महत्वपूर्ण है. 2012 में अपने डेब्यू के बाद से 2018 तक वरुण ने कोई फ्लॉप फिल्म ही नहीं दी थी. जबकि लॉकडाउन से पहले उनकी 'कलंक' और 'स्ट्रीट डांसर 3डी' बैक टू बैक फ्लॉप हो गईं.

लॉकडाउन के बाद आई उनकी तीन फिल्मों में से 'जुगजुग जियो' और 'भेड़िया' फ्लॉप होने से तो बच गईं, मगर ये 100 करोड़ तक नहीं पहुंच सकीं. जबकि पहले वरुण ये लैंडमार्क कई बार पार कर चुके थे. पिछले साल आई उनकी मसाला एंटरटेनर 'बेबी जॉन' बुरी तरह फ्लॉप रही. उन्हें करियर के इस पॉइंट पर एक बड़ी हिट की बहुत जरूरत है.

अगर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को डबल डिजिट में ओपनिंग मिली तो ये आगे चलकर सॉलिड हिट बन सकती है. ये एक रोमांटिक ड्रामा के साथ, लाइट कॉमेडी और फैमिली एंटरटेनर फिल्म है. और इस तरह की फिल्मों को लॉकडाउन के बाद अच्छी ऑडियंस मिली है. जैसे- 'तू झूठी मैं मक्कार', 'रॉकी रानी की प्रेम कहानी', 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' या 'जरा हंसके जरा बचके'. करीब 65 करोड़ के बजट में बनी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' अगर 'कांतारा चैप्टर 1' के सामने टिक गई, तो फाइनली वरुण की, सॉलिड हिट की तलाश खत्म हो सकती है.

