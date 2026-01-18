'बॉर्डर' में लड़ी लोंगेवाला की लड़ाई, 'बॉर्डर 2' में कौनसी जंग लड़ेंगे सनी देओल? जानें...

फिल्म मेकर जेपी दत्ता ने साल 1997 में हमें फिल्म 'बॉर्डर' से 1971 में भारत-पाकिस्तान के बीच लड़ी गई लोंगेवाला की लड़ाई दिखाई थी. इस फिल्म में उन्होंने जिस तरह से उस जंग को बड़े पर्दे पर पेश किया था, वो देखने में काफी असली लगी. उनकी फिल्म आज के समय में कल्ट मानी जाती है, जिसका अब कई सालों बाद सीक्वल 'बॉर्डर 2' आ रहा है.

28 सालों बाद लौट रही 'बॉर्डर 2'

'बॉर्डर 2' को जेपी दत्ता अपनी बेटी के साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं. हालांकि इस बार वो फिल्म के डायरेक्टर नहीं हैं. उनकी जगह 'केसरी' फिल्म वाले अनुराग सिंह हैं. इस फिल्म में सनी देओल तो हैं ही, लेकिन उनके साथ-साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी शामिल हैं. 'बॉर्डर 2' एक सीक्वल भले ही है, लेकिन इसकी कहानी पहली वाली फिल्म से आगे नहीं चलती.

बल्कि ये फिल्म 1971 में ही भारत-पाकिस्तान के बीच लड़ी गई एक दूसरी लड़ाई की कहानी पेश करेगी. लोंगेवाला के बाद, 'बॉर्डर 2' में हमें ऑपरेशन चंगेज खान की कहानी दिखाई जाएगी. पिछली फिल्म की तरह, ये फिल्म भी हमारे वीर जवानों की गाथा को बड़े पर्दे पर पूरे शौर्य के साथ दिखाएगी. आइए, जानते हैं कि क्या था ऑपरेशन चंगेज खान.

लोंगेवाला के बाद ऑपरेशन चंगेज खान की कहानी

ऑपरेशन चंगेज खान, पाकिस्तानी एयरफोर्स वो एक कोड नेम था, जिसके जरिए उन्होंने 3 दिसंबर 1971 की शाम को भारत के एयरबेस और रडार स्टेशन्स पर पहले हमला किया. ये हमला 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत का आधिकारिक ऐलान था. पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के 11 एयरफील्ड्स पर हमला किया. इनमें अमृतसर, अंबाला, आगरा, अवंतीपुर, बीकानेर, हलवारा, जोधपुर, जैसलमेर, पठानकोट, भुज, श्रीनगर और उत्तरलाई के एयरबेस शामिल थे. साथ ही अमृतसर और फरीदकोट के एयर डिफेंस रडार पर भी हमला किया. इसके अलावा कश्मीर में भारतीय फौज की पोजीशन पर तोपों से भी गोलीबारी की.

लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान ज्यादा नुकसान नहीं कर पाया. बल्कि इस हमले में पाकिस्तान को अपने चार फाइटर जेट्स गंवाने पड़े. भारत की तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा मान लिया था. उसी रात भारतीय एयर फोर्स ने जवाबी हमले शुरू किए. अगली सुबह बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से बदला लिया गया. युद्ध का अंत भारत ने पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, उसपर पूरी तरह हमला करके किया. बांग्लादेश को आजाद कराया और एक नया देश बना. सेना और एयर फोर्स के अलावा इस युद्ध में भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस विक्रांत भी हीरो बना, क्योंकि उसने पानी के रास्ते से बहुत बड़ी मदद की.

यहां देखें 'बॉर्डर 2' का ट्रेलर:

फिल्म 'बॉर्डर 2' में सनी देओल सिख रेजिमेंट की कमान संभालते हुए नजर आएंगे. वहीं वरुण धवन मेजर होशियार सिंह दहिया का रोल प्ले करते नजर आएंगे. दिलजीत दोसांझ एयरफोर्स कमांडर बने दिखाई देंगे, जिनका रोल फिल्म में काफी अहम होने वाला है क्योंकि वो ही पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले का जवाब आसमान में देते हुए नजर आएंगे. वहीं, अहान शेट्टी आईएनएस विक्रांत में नेवी ऑफिसर बनकर पानी के रास्ते से दुश्मन को रोकेंगे. 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी.

