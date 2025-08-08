scorecardresearch
 

Feedback

'बॉर्डर 2' मेकर्स का बड़ा प्लान, 'वॉर 2' के साथ सनी देओल करेंगे रिलीज का ऐलान!

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2'  इंडियन सिनेमा की सबसे मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. इसके अलावा उनके साथ इस फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी नजर आएंगे. वहीं इस बीच अब फिल्म से जुड़ा बड़ा अपटेड निकल कर सामने आया है. 

Advertisement
X
कब रिलीज होगा बॉर्डर 2 का टीजर? (Photo: Instagram/@iamsunnydeol)
कब रिलीज होगा बॉर्डर 2 का टीजर? (Photo: Instagram/@iamsunnydeol)

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2'  इंडियन सिनेमा की सबसे मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. इस फिल्म का डायरेक्शन अनुराग सिंह ने किया है. फिल्म में सनी देओल मेजर कुलदीप सिंह के सबसे पसंदीदा किरदार में वापसी कर रहे हैं. इसके अलावा उनके साथ इस फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी नजर आएंगे. वहीं इस बीच अब फिल्म से जुड़ा बड़ा अपटेड निकल कर सामने आया है. 

गौरतलब है कि फिल्म 'बॉर्डर 2' की शूटिंग पूरी हो चुकी है. इसे लेकर फिल्म के लीड एक्टर्स ने सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की थी. वहीं 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को लेकर मेकर्स ने एक नया प्लान तैयार किया है. जिससे फैंस का एक्साइटमेंट और बढ़ने वाली हैं.

15 अगस्त को आएगा फिल्म का टीजर?
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म 'बॉर्डर 2' के डायरेक्टर अनुराग सिंह ने सनी देओल के साथ एक मिनट का अनाउंसमेंट वीडियो तैयार किया है. जिसमें भारत-पाकिस्तान लड़ाई और बॉर्डर के इमोशन को दर्शाया जाएगा. इस टीजर के साथ मेकर्स गणतंत्र दिवस 2026 पर रिलीज की तारीख की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Border 2 Shooting Update
दिलजीत दोसांझ ने फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर दिया बड़ा अपडेट, सेट से शेयर किया वीडियो  
diljit dosanjh bhushan kumar
Border 2 के बाद भी Diljit संग काम जारी रखेगी T-Series! 
Diljit bhushan kumar
Diljit को म‍िलेगी पाक एक्ट्रेस संग काम करने की सजा? 
Bhushan Kumar
दिलजीत को म‍िलेगी पाक एक्ट्रेस संग काम देने की सजा! T-Series के मालिक ने लगाया बैन  
Diljit
Diljit Dosanjh ने शेयर की शूटिंग की वीडियो! 

रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी देओल मल्टी स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2'  अनाउंसमेंट टीजर का 15 अगस्त को रिलीज होगा और  इस टीजर को 14 अगस्त को रिलीज हो रही फिल्म 'वॉर 2' के साथ सभी मल्टीप्लेक्स में दिखाया जाएगा. फिल्म मेकर्स ने 'वॉर 2' के साथ 'बॉर्डर 2' के टीजर को दिखाने के लिए करने के लिए नेशनल मल्टीप्लेक्स सीरीज के साथ एक बैक-एंड डील की है.

Advertisement

कब रिलीज होगी बॉर्डर-2 फिल्म?
अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बन रही फिल्म बॉर्डर 2 में बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी के साथ लीड रोल में हैं. इस फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता हैं. फिल्म 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी, 2026 को रिलीज़ होने वाली है. फैन्स को इस फिल्म का ब्रेसबी से इंतजार हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement