'बॉर्डर 2' से 5 साल बाद कमबैक कर रहे अहान, बेटे के स्ट्रगल को याद कर इमोशनल हुए सुनील शेट्टी, बोले- बहुत झेला...

सुनील शेट्टी के लाडले बेटे अहान शेट्टी बॉर्डर 2 में दिखाई देने वाले हैं. अहान के करियर में ये फिल्म गेम चेंजर साबित हो सकती है. बीते दिन हुए फिल्म के एक इवेंट में सुनील शेट्टी ने बताया कि उनके बेटे की पहली फिल्म फ्लॉप हुई थी, जिसका उनपर बुरा असर पड़ा था.

बेटे अहान के बारे में क्या बोले सुनील शेट्टी (Photo: Instagram @suniel.shetty)
बेटे अहान के बारे में क्या बोले सुनील शेट्टी (Photo: Instagram @suniel.shetty)

'बॉर्डर 2' जल्द ही सिनमाघरों में रिलीज होने जा रही है. ये फिल्म साल 1997 की आई 'बॉर्डर' का सीक्वल है. 'बॉर्डर 2' में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी लीड रोल में दिखाई देंगे. फिल्म रिलीज से पहले एक-एक करके इसके गाने रिलीज किए जा रहे हैं. 12 जनवरी को फिल्म का एक और गाना 'जाते हुए लम्हों' रिलीज हुआ है. इस दौरान बेटे अहान के करियर के बारे में बात करते हुए सुनील शेट्टी इमोशनल होते दिखे. 

बेटे के बारे में क्या बोले सुनील शेट्टी?

सुनील शेट्टी ने बताया कि डेब्यू फिल्म फ्लॉप होने पर उनके बेटे अहान ने काफी मुश्किल वक्त देखा. एक्टर ने कहा कि स्टारकिड्स की जर्नी भी बहुत चैलेंजिंग होती है. दरअसल, लोगों को लगता है कि एक्टर्स के बच्चों के लिए इंडस्ट्री में एंट्री लेना आसान होता है. इस धारणा पर बात करते हुए सुनील शेट्टी ने कहा कि उनके बेटे अहान की पहली फिल्म के बाद उनके करियर पर ब्रेक लग गया था, जिससे पूरे परिवार पर बुरा असर पड़ा. उस वक्त के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा- अहान की पहली फिल्म के बाद, एक छोटा सा ब्रेक आया. आप जानते हैं, हमारे जीवन में हमेशा उथल-पुथल मची रहती है. 

सुनील शेट्टी ने कहा कि आप चाहें किसी भी बैकग्राउंड से आते हो पर कामयाबी ऑटोमेटिकली नहीं मिलती. एक्टर बोले- हर कोई सोचता है कि हां, सुनील शेट्टी का बेटा है तो उसे बहुत सारा काम मिला होगा. लेकिन कहीं न कहीं, अहान ने अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों का सामना किया है. सुनील शेट्टी ने माना कि उन्होंने अपने बेटे को निराशा और अनिश्चितता के दौर से गुजरते देखा है. ये वक्त उनके परिवार के लिए धैर्य और विश्वास की परीक्षा भी बन गया था. 

'बॉर्डर 2' के मेकर्स को सुनील शेट्टी ने कहा थैंक्यू

'बॉर्डर 2' के मेकर्स का शुक्रिया अदा करते हुए सुनील शेट्टी ने कहा कि वो उनके काफी  शुक्रगुजार हैं कि अहान को उनके करियर के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर इतने बड़े स्तर की फिल्म मिली. इसे सही समय पर सही अवसर बताते हुए उन्होंने आगे कहा- मैं बहुत खुश हूं कि अहान को 'बॉर्डर 2' जैसी फिल्म मिली, उसके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था. मैं बस यही प्रार्थना करता हूं कि उसने (अपने किरदार के साथ) न्याय किया हो और यह फिल्म हम सभी के लिए सफल साबित हो. 

सुनील ने उन वैल्यूज के बारे में भी बात की जिन्हें उन्होंने लगातार अपने बेटे को सिखाने की कोशिश की है. उन्होंने कहा- मैंने अहान से केवल एक ही बात कही थी कि तुम जो भी करो, उसे अपने पूरे दिल से करो.

अहान शेट्टी की बात करें तो उन्होंने साल 2021 में फिल्म 'तड़प' से बॉलीवुड में कदम रखा था. उनकी एक्टिंग की तारीफ हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई थी. इसी के बाद उनके करियर में ब्रेक आया जिसका जिक्र सुनील शेट्टी ने किया है. अहान अब बॉर्डर 2 में दिखने वाले हैं. देखना दिलचस्प होगा कि इस फिल्म से उनके करियर को कितनी उड़ान मिलती है.

---- समाप्त ----
