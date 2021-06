IAS की तैयारी में सोनू सूद करेंगे मदद, लॉन्च की कोचिंग स्कॉलरशिप

सोनू सूद के मदद का दायरा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. कोरोना काल में सोनू ने आम आदमी से लेकर सेल‍िब्रिटीज तक हर किसी की पूरी मदद की है. उन्होंने इस बुरे दौर से प्रभाव‍ित छात्रों की भी सहायता की और अब उनकी मदद करने का यह सिलसिला एक कदम और बढ़ गया है. सोनू ने सिविल सर्व‍िस की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को कोच‍िंग स्कॉलरश‍िप देने का फैसला किया है.

सोनू ने ट्वीट किया- 'करनी है IAS की तैयारी, हम लेंगे आपकी जिम्मेदारी. 'SAMBHAVAM' को लॉन्च करते हुए रोमांचि‍त महसूस कर रहा हूं, यह @SoodFoundation और @diyanedelhi की पहल है.' आईएएस की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सोनू का यह ऐलान किसी वरदान से कम नहीं है. कई लोगों ने सोनू की इस मदद पर आभार जताया है और उनका धन्यवाद किया है.

जब सोनू ने की बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग



मालूम हो कुछ समय पहले सोनू ने छात्रों के समर्थन में बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की थी. एक्टर ने एक वीड‍ियो शेयर कर सरकार से अपील की थी- दूसरे देशों में कोरोना के मामले बढ़े थे तब वहां परीक्षाएं रद्द कर दी गई, यहां देश में लाखों मामले आ रहे हैं, तब यहां छात्रों को परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है. ये न्याय नहीं हो सकता है. कोई ऐसा सिस्टम खड़ा होना चाह‍िए जहां पर छात्रों को मुश्क‍िल समय में परीक्षा ना देनी पड़े और इंटर्नल तरीके से ही एग्जाम हो जाए.

ऐश्वर्या राय ने की थी फिल्म 'कुछ कुछ होता है' रिजेक्ट, एक्ट्रेस ने बताई वजह

Karni hai IAS ki tayyari ✍️

Hum lenge aapki zimmedari 🙏🏻



Thrilled to announce the launch of 'SAMBHAVAM'.

A @SoodFoundation & @diyanewdelhi initiative.



Details on https://t.co/YO6UJqRIR5 pic.twitter.com/NvFgpL1Llj