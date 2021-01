फिल्म 'किसान' में नजर आएंगे सोनू सूद, अमिताभ बच्चन ने दी बधाई

पिछले साल कोरोना महामारी के समय लोगों के मसीहा बनकर उभरे एक्टर सोनू सूद जल्द ही अपनी नई फिल्म लेकर आ रहे हैं. सोनू के इस नए प्रोजेक्ट के बारे में खुद अमिताभ बच्चन ने ऐलान किया है. अमिताभ ने ट्वीट कर सोनू सूद की फिल्म 'क‍िसान' के बारे में बताया और उन्हें शुभकामनाएं दी है.

अमिताभ ने ट्वीट किया- ''फिल्म 'किसान' के लिए शुभकामनाएं, ई निवास द्वारा न‍िर्देश‍ित और सोनू सूद द्वारा अभ‍िनीत''. इस फिल्म को ड्रीम गर्ल फिल्म के डायरेक्टर राज शान्ड‍िल्य प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिलहाल ''किसान'' के बारे में इससे ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. मालूम हो क‍ि राज ने इससे पहले ड्रीम गर्ल मूवी से अपना डायरेक्टोर‍ियल डेब्यू किया था. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना नजर आए थे.

T 3773 - All good wishes to film #Kisaan , directed by #ENiwas and acted by @SonuSood ..