फैंस ने शेयर की सिद्धार्थ शुक्ला की शर्टलेस फोटो, एक्टर ने दिया ये रिएक्शन

बिग बॉस 13 के विनर और एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला फैंस के फेवरेट हैं. सिद्धार्थ के फैंस उनकी तारीफ करने और प्यार जताने में कभी कमी नहीं करते हैं. अक्सर उनकी कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. अब एक बार फिर सिद्धार्थ शुक्ला की एक फोटो इंटरनेट पर वायरल हो गई है. इस फोटो में सिद्धार्थ शुक्ला शर्टलेस खड़े हैं.

फैन ने शेयर की सिद्धार्थ की फोटो

सिद्धार्थ शुक्ला की इस फोटो को उनकी एक फीमेल फैन ने शेयर किया है. इस फोटो में एक्टर को टैग करते हुए फैंस ने गुड मॉर्निंग विश किया. साथ ही फैन ने सिद्धार्थ की इस फोटो को सेक्सी भी बताया है. फैन के पोस्ट पर सिद्धार्थ शुक्ला ने शानदार रिएक्शन भी दे दिया है. सिद्धार्थ की फोटो शेयर करते हुए फैन ने लिखा- गुड मॉर्निंग मेरे सेक्सी जान @sidharth_shukla. इसके जवाब में सिद्धार्थ ने लिखा, ''इस तस्वीर में मैं इतना भी सेक्सी नहीं लग रहा हूं... लेकिन फिर भी आपको और सभी लोगों को गुड मॉर्निंग.''

Not so sexy in this pic ..... but good morning never the less to you and all ☺️