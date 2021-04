बड़े बेटे को याद कर भावुक हुए शेखर सुमन, कहा- बहुत मिस करते हैं उसे

एक्टर शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन को सभी जानते हैं. लेक‍िन उनका एक बेटा और था आयुष, जिसका 11 साल की उम्र आकस्मिक निधन हो गया था. शन‍िवार को अपने बड़े बेटे आयुष की बर्थ एनिवर्सरी पर शेखर सुमन ने उसे याद किया. शेखर ने वीड‍ियो ट्वीट कर बेटे के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त की. वहीं अध्ययन सुमन ने भी अपने बड़े भाई के साथ पुरानी तस्वीरों को साझा किया है.

शेखर सुमन ने बेटे आयुष के जन्मदिन पर उसकी तस्वीर के सामने दीप जलाया और बेटे के नाम का केक भी काटा. उन्होंने लिखा- 'अल्का और मैंने हमारे एंजेल आयुष जिसका जन्म 3 अप्रैल को हुआ था, उसे खो दिया. हम उसे बहुत मिस करते हैं और उसके लिए तरसते हैं. ढेर सारे प्यार के साथ उसे याद करते हुए. प्लीज उसे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें.' शेखर सुमन का यह पोस्ट बेटे को खोने के गम को साफ जाहिर करता है.

Alka n i lost our angel Aayush who was born on the 3rd of April.We miss him terribly n yearn for him.Remembering him with lots of love.❤❤❤plz keep him in ur prayers 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/R1wgy6pZdg