लंबे बाल, दाढ़ी में वायरल शाहरुख का न्यू लुक, क्या नई फिल्म की कर रहे तैयारी?

एक्टर शाहरुख खान ने इस समय फिल्मों से दूर IPL का लुत्फ उठा रहे हैं. पिछले कई दिनों से वे दुबई में अपनी टीम केकेआर का हौसला बढ़ाते दिख रहे हैं. एक्टर का जोश देखते ही बन रहा है और सोशल मीडिया पर उनकी कई फोटोज भी वायरल हो गई हैं. अब वैसे तो इस समय हर किसी का ध्यान IPL पर लगा हुआ है, लेकिन एक और ऐसी घटना हुई है जिसने सभी का ध्यान खींचा है.

किंग खान का नया लुक वायरल

बॉलीवुड के किंग खान को उनके फैशन सैंस के लिए भी जाना जाता है. वे वैसे तो अपने हेयरस्टाइल में ज्यादा तब्दीली पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब करते हैं तब सभी देखते रह जाते हैं. एक बार फिर शाहरुख ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. शाहरुख खान ने कोरोना काल में नया लुक रख लिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुई फोटोज में शाहरुख काफी लंबे बालों में दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने चेहरे पर दाढ़ी भी रख ली है. शाहरुख का ये नया लुक सभी का दिल जीत रहा है. हर कोई सोशल मीडिया पर उनके नए लुक की तारीफ करता नहीं थक रहा है.

King Khan's smile as KKR emerges victorious in the match 💜 #ShahRukhKhan #KKR #KKRHaiTaiyaar pic.twitter.com/CEQkK0RyNY