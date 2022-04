बदल गया Shah Rukh Khan के 'मन्नत' का नेम प्लेट, ट्विटर पर हुआ ट्रेंड, लोगों ने दिया रिएक्शन

शाहरुख खान का घर 'मन्नत' ट्व‍िटर पर ट्रेंड कर रहा है. मन्नत की एक झलक देखने को लोग दूर-दूर से आते हैं. यह सिर्फ बॉलीवुड के किंग का घर ही नहीं बल्क‍ि फैंस के लिए एक टूर‍िस्ट डेस्ट‍िनेशन बन चुका है. हालांक‍ि लोगों को घर के अंदर आने की इजाजत तो नहीं, पर गेट के बाहर मन्नत के नेम प्लेट के साथ ही लोग अपनी फोटो ख‍िंचवाकर बेहद खुश हो जाते हैं. पर अब ये नेम प्लेट बदल गया है.

जी हां, सही सुना, मन्नत के नेम प्लेट की डिजाइन बदल दी गई है. अब मन्नत की नेम प्लेट को नया डिजाइन मिल गया है और यह हॉरीजॉन्टल के बजाए अब वर्ट‍िकल डिजाइन में तब्दील कर दी गई है. इस बदले हुए डिजाइन के कारण मन्नत ट्व‍िटर पर भी ट्रेंड कर रहा है. फैंस ने मन्नत के नेम प्लेट के नए डिजाइन की फोटोज शेयर की है. लोग इस सरप्राइज से खुश हैं तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मन्नत के पुराने नेम प्लेट से अपना लगाव जाह‍िर किया है.

क‍िसी को आया पसंद किसी ने कहा 'फील नहीं आ रहा'

एक यूजर ने लिखा- '#Mannat का विकास'. एक ने अपनी फोटो शेयर कर लिखा- 'लगता है फिर से #Mannat का बुलावा आने वाला है...प्यार, स्टारडम, एहसास, पैशन और बेइंतहा मोहब्बत की निशानी...हम आपसे बहुत प्यार करते हैं शाहरुख सर..ये नेम प्लेट सिंपली Wow है.' एक यूजर ने मन्नत के पुराने नेम प्लेट से अपना प्यार बयां करते हुए लिखा- '@iamsrk अपने मन्नत का नया नेम प्लेट देखकर चौंक गए. मेरे लिए तो पुराने आइकॉन‍िक वाला नेम प्लेट बेशकीमती यादों से जुड़ा है, खुशी है क‍ि मैंने वहां फोटोज ली थी. वे क्लासी थे. नए वाले में वो फील नहीं कर पा रहा हूं...ये थोड़ा ऑड लग रहा है ब्लेंड नहीं कर रहा है.'

This design will be forever iconic.



Simple, unassuming and classy, just like you @iamsrk. Not a fan of the new one to be honest. #Mannat pic.twitter.com/Nbq8Nnrah6 — Samina ✨ (@SRKsSamina_) April 22, 2022

Lgta Hai Fir Se #Mannat Ka Bulava Aane Wala Hai ..........#Mannat (Symbol of Love, Stardom, Feeling , Passion and Unconditional Love)#ShahRukhKhan𓀠 #Dunki

We Love You Shah Sir @iamsrk

This name plate is ....waaao💥❣️ pic.twitter.com/TpeMlkJU8A — Anil SRK (@IamAnilSRK) April 23, 2022

.@iamsrk was surprised to see the new nameplate of Mannat.

For me those old iconic ones are attached with priceless memories, glad I've taken pics standing there.

They were classy.

Can't feel the same about the new one ..it looks kinda of odd not blending in.#Mannat pic.twitter.com/AFsCgRB2Ir — Shirin (@iam4sunrise) April 22, 2022

Yes this design will be forever iconic...i never thought that I would ever feel emotional about a nameplate.. I hv always dreamed of it standing next to it and click a pic...all my childhood... Bt never got the chance.. Now it's gone 😢 so sad.. #Mannat @iamsrk pic.twitter.com/EhrXP3skVf — मिला ♡ (@SRKsMila) April 23, 2022

शाहरुख खान की मन्नत को उसके नेम प्लेट की वजह से इतना ट्रेंड किया जा रहा है. मन्नत किंग खान के स्टारडम का सालों से गवाह रहा है. खैर जब नेम प्लेट की बात आती है तो इसे क्यों बदला गया, ये अभी नहीं पता चला है. वैसे दोनों ही नेम प्लेट्स अपने आप में खास थे.

ये है शाहरुख की आने वाली फिल्में

वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान कुछ बड़ी फिल्मों के साथ वापसी करने वाले हैं. फिल्म पठान से शाहरुख के लुक को खूब तारीफें मिल चुकी हैं. इस फिल्म में वे दीप‍िका पादुकोण और जॉन अब्राहम के साथ नजर आ रहे हैं. Dunki उनकी एक और फिल्म है जिसमें वे डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के साथ कोलाबोरेट कर रहे हैं. इसके अलावा वे साउथ के मशहूर डायरेक्टर Atlee के साथ भी काम कर रहे हैं.