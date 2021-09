ओवरसाइज शर्ट-शॉर्ट्स में शाहरुख खान की बेटी सुहाना, न्यूयॉर्क में ऐसे कर रहीं एंजॉय

एक्टर शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने एक्टिंग फील्ड में भले ही एंट्री न ली हो लेकिन लाइमलाइट में वो अक्सर रहती हैं. सोशल मीडिया पर वो खासी एक्टिव हैं. वो इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर करती रहती हैं. फिलहाल वो न्यूयॉर्क में हैं. अब संडे एंजॉय करते हुए सुहाना ने कुछ नई फोटोज शेयर की हैं. उन्होंने आउटडोर फोटोशूट के लिए पोज दिए.

कैजुअल लुक में सुहाना

फोटोज में सुहाना कैजुअल लुक में दिख रही हैं. उन्होंने ओवरसाइज ब्लू एंड व्हाइट स्ट्रिप्ड शर्ट पहनी है. इसके साथ उन्होंने ब्लैक टैंक टॉप टीमअप किया है. साथ ही डेनिम शॉर्ट कैरी किया. ब्लैक लोफर, ओपन हेयर और लाइम ग्रीन बैग उनके लुक को कंप्लीट कर रहा है. फोटोज के कैप्शन में उन्होंने लिखा-Sunday. सुहाना की फोटोज को काफी पसंद किया जा रहा है. खुशी कपूर, रिद्धिमा कपूर साहनी ने लाइक भी किया है.



फिल्म में निभाया आमिर खान के बचपन का रोल, इस एक्ट्रेस संग है अफेयर की चर्चा

सिर से पैर तक लेदर के आउटफिट में नजर आईं किम कर्दाशियां, फोटोज हुईं वायरल

मालूम हो कि सुहाना इन दिनों न्यू यॉर्क में हैं. यहां वो New York University’s Tisch School of the Arts में स्टूडेंट हैं. एक बार जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो इंडस्ट्री में एंट्री करेंगी.



Vogue को दिए इंटरव्यू में सुहाना ने एक्टिंग को लेकर कहा- मुझे नहीं लगता कि कोई एक पल ऐसा था जब मैंने फैसला किया. लेकिन मेरे पेरेंट्स को उस वक्त एहसास हुआ कि मैं एक्टिंग को लेकर सीरियस हूं, जब उन्होंने पहली बार मेरी परफॉर्मेंस देखी.