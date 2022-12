हजारों की भीड़ में गरजा 'पठान' शाहरुख खान, दुनिया कुछ भी कर ले, मैं, आप और... हम सब जिंदा हैं!

'पठान' कंट्रोवर्सी के बीच शाहरुख खान ने कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की. शाहरुख खान, रानी मुखर्जी के साथ कोलकाता पहुंचे थे. इवेंट में बॉलीवुड बादशाह को देखकर फैंस का एक्साइटमेंट हाई हो गया. किंग खान और रानी मुखर्जी के अलावा जया बच्चन, बॉलीवुड शंहशाह अमिताभ बच्चन भी फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बने. फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान ने सोशल मीडिया के बारे में अपनी राय रखी. इसके अलावा जाते-जाते पठान का प्रमोशन भी किया.

सोशल मीडिया पर क्या बोले किंग खान?

किंग खान कोलकाता फिल्म फेस्टिवल के स्पीच की शुरूआत बंगाली भाषा में बात करके की. शाहरुख खान के आते ही पूरा स्टेडियम तालियों की शोर से गूंज उठा. मॉर्डन जमाने और सोशल मीडिया पर बात करते हुए शाहरुख खान ने कहा, आज के वक्त में सोशल मीडिया द्वारा एक कलेक्टिव नरेटिव दिया जाता है. मैंने कहीं पढ़ा था, निगेटिविटी सोशल मीडिया के यूज को बढ़ाती है. इसके अलावा इसकी कमर्शियल वैल्यू भी बढ़ती है. इस तरह की कहानियां हमें भटकाने और बांटने का काम करती है. सिनेमा इंसान की बर्ताव को दिखाता है, जिससे मानव भाईचारा और सहानुभूति आती है.

किंग खान ने फिल्मों में उनके गाने के लिए अरिजीत सिंह और कुमार सानू का शुक्रिया भी अदा किया.

