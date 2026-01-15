हिट फिल्में देने के बावजूद खुद को 'स्टार' नहीं मानते शाहिद कपूर, बच्चे हैं कारण? बोले- फेम बहुत भारी...

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर पिछले 20 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद हैं. इस दौरान उन्होंने 'जब वी मेट', 'विवाह', 'हैदर', 'पद्मावत', 'कमीने', 'कबीर सिंह' जैसी दमदार फिल्में दी, जो बॉक्स ऑफिस पर तो चली हीं. मगर साथ में उन फिल्मों ने उन्हें एक शानदार एक्टर की तरह भी सेट किया.
क्यों 'स्टार' नहीं शाहिद कपूर?
शाहिद कपूर ने अपनी एक्टिंग के दम पर 'कबीर सिंह' जैसी रीमेक फिल्म को हिट कराया था. ये फिल्म उनके बॉलीवुड करियर की सबसे बड़ी हिट भी साबित हुई थी. हाल ही में उनकी अगली फिल्म 'ओ रोमियो' का टीजर भी आया, जिसमें उनकी स्टार पावर और एक्टिंग का जलवा दिखा. मगर शाहिद का मानना है कि वो अपने आप को 'स्टार' बुलाना सही नहीं समझते.
HT को दिए इंटरव्यू में एक्टर ने इसका कारण बताया है. साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा किया कि वो अपने बच्चों को स्टार की तरह नहीं, बल्कि नॉर्मल पेरेंट की तरह बड़ा करना चाहेंगे. शाहिद ने कहा, 'सबसे बड़ी सीख जो मुझे मिली है वो ये कि असली बनना तब होता है जब तुम खुद को बहुत गहराई से जानते हो और किसी और की उम्मीदों में खुद को ढालने की कोशिश नहीं करते.'
'फेम या शोहरत बहुत भारी पड़ सकती है. इतना शोर-शराबा होता है कि आसानी से अपनी असलियत भूल जाते हो. अपने वैल्यूज पर टिके रहना, परिवार और करीबी दोस्तों से जुड़े रहना, और काम पर फोकस करना, इन्हीं चीजों ने मुझे जमीन पर रखा है. आखिर में यही सच है कि खुद के साथ ईमानदार रहना ही लंबे समय तक सक्सेस और खुशी को बनाए रखने का एकलौता रास्ता है.'
स्टारडम में बच्चों की कैसी परवरिश करना चाहते हैं शाहिद?
शाहिद ने आगे बच्चों की परवरिश पर कहा, 'हम चाहते हैं कि वो जितना हो सके, नॉर्मल जिंदगी जीते रहें. लेकिन उससे आगे जो है, वो तो वैसे ही है. जैसे-जैसे वो बड़े होंगे, खुद ही ज्यादा समझने लगेंगे, लेकिन हम लोग कभी खुद से ये बात शुरू नहीं करते. अगर बच्चे कोई सवाल पूछते हैं, तो हम माता-पिता बनकर जितना अच्छा हो सके, उतना सच्चाई से जवाब देते हैं. बस इतना ही. जो है सो है.'
बात करें शाहिद की आने वाली फिल्म 'ओ रोमियो' की, तो ये फिल्म थोड़े विवादों में भी फंस गई है. जिस गैंगस्टर हुसैन उस्तारा पर ये फिल्म बेस्ड है, उसकी बेटी ने मेकर्स पर केस किया है और 1 करोड़ रुपये की मांग की है. साथ ही फिल्म की रिलीज पर रोक की भी मांग हुई है. ये फिल्म 13 फरवरी को रिलीज होनी है.