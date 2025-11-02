60 साल के हुए शाहरुख, बॉलीवुड ने मनाया जश्न, अक्षय-काजोल ने किंग खान को यूं दी बधाई

शाहरुख खान पिछले 30 सालों से हिंदी सिनेमा में अपना डंका बजाते आ रहे हैं. दुनियाभर में उनके करोड़ों फैंस हैं. इंडस्ट्री में उन्हें हर कोई पसंद करता है. शाहरुख की दोस्ती बॉलीवुड में लगभग सभी से है. ऐसे में आज जब वो 60 साल के हो गए हैं, तो उन्हें बॉलीवुड का हर बड़ा सितारा विश कर रहा है.
शाहरुख के लिए क्या बोले अक्षय कुमार?
अक्षय कुमार और शाहरुख खान ने आज तक किसी एक फिल्म में साथ काम नहीं किया है. लेकिन दोनों एक-दूसरे की फिल्म में कैमियो करते नजर आ चुके हैं. दोनों काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. 'खिलाड़ी कुमार' ने शाहरुख को बर्थडे विश में X पहले ट्विटर पर लिखा है, 'आपको इस खास दिन की बहुत-बहुत बधाई, शाहरुख. 60 का लगता नहीं है वैसे तू कहीं से. शक्ल से 40, अकल से 120. जन्मदिन मुबारक हो दोस्त, खुश रहो.'
'भाई' शाहरुख के लिए करण जौहर की पोस्ट
फिल्ममेकर करण जौहर ने शाहरुख के जन्मदिन पर एक पुरानी याद का जिक्र करते हुए, सुपरस्टार को बर्थडे विश किया है. उन्होंने एक्टर की फिल्म 'करण अर्जुन' के सेट से जुड़ा किस्सा बताया. इसके साथ ही करण ने एक मोंटाज वीडियो शेयर किया, जिसमें शाहरुख उनकी फिल्म में काम करते दिखाई दिए.
को-स्टार शाहरुख को क्या सलाह दे रहीं काजोल?
शाहरुख और काजोल ने एक साथ कई फिल्में साथ की, जिसमें से अधिक्तर सभी सुपरहिट रहीं. दोनों की जोड़ी स्क्रीन पर हिट है. ऐसे में आज अपने को-स्टार के खास दिन पर, एक्ट्रेस ने उन्हें विश करते हुए एक सलाह दी. काजोल ने अपने मजाकिया अंदाज में लिखा कि आज शाहरुख अपने बर्थडे केक पर लगी कैंडल को ना गिने.
'बाजीगर' शाहरुख के लिए कैसा है शिल्पा का बर्थडे विश?
एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने शाहरुख खान को बर्थडे पर एक वीडियो शेयर करके विश किया, जिसमें उनकी डेब्यू फिल्म 'बाजीगर' की फोटोज का कलेक्शन था. शिल्पा के लिए शाहरुख उनके पहले हीरो थे. ऐसे में उन्होंने सुपरस्टार पर अपना प्यार लुटाया और इस खास दिन की बधाई दी.
किंग खान के लिए विवेक ओबेरॉय का स्पेशल विश
एक्टर विवेक ओबेरॉय ने शाहरुख के साथ अपना एक फोटो X पर शेयर किया है, जिसमें वो एक्टर को 'किंग' बुलाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. विवेक ने लिखा, 'बहुत से लोगों के पास शक्ति होती है, लेकिन बहुत कम लोग उसका इस्तेमाल दूसरों को सशक्त बनाने के लिए करते हैं. और इसीलिए वो किंग खान हैं - एक ऐसे इंसान जिनका दिल इतना बड़ा है कि उसमें पूरी दुनिया समा सकती है. मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हूं जो शाह भाई को अपना दोस्त कह पाते हैं, और मेरे लिए, वो हमेशा एक ऐसे इंसान रहेंगे जो मुझे बेहतर करने और विनम्र बने रहने के लिए प्रेरित करते रहेंगे, चाहे जिंदगी मुझे कहीं भी ले जाए.'
अनुपम खेर ने शाहरुख के लिए पोस्ट किया वीडियो
एक्टर अनुपम खेर ने अपने को-स्टार रहे शाहरुख को बर्थडे पर स्पेशल तरीके से विश किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो एक्टर की फिल्म 'मोहब्बतें' वाले लुक के साथ बैठे हैं. उन्होंने शाहरुख की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना की है. अनुपम खेर, शाहरुख की कई फिल्मों में उनके साथ दिखे हैं. 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'मोहब्बतें', 'हैप्पी न्यू ईयर' जैसी फिल्मों में दोनों को साथ देखा जा चुका है.
बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शाहरुख को बुलाया 'भाई'
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सुपरस्टार शाहरुख खान को जन्मदिन की बधाई दी है. शाहरुख, आईपीएल टीम 'कोलकाता नाइट राइडर्स' के मालिक हैं. ऐसे में उनकी मुलाकात बंगाल की सीएम के साथ अक्सर होती रहती है. ममता बनर्जी ने एक्टर को भाई बुलाते हुए लिखा, 'मेरे भाई शाहरुख खान को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं! आप अपनी अद्भुत टैलेंट और जादू से इंडियन सिनेमा को पॉपुलर बनाते रहें.'
गौतम गंभीर ने दी बधाई
भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी शाहरुख को बर्थडे विश किया है. गौतम उनकी आईपीएल टीम का अहम हिस्सा रहे हैं. उन्होंने सुपरस्टार संग एक थ्रोबैक फोटो शेयर कर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं.
बता दें कि शाहरुख खान ने इस साल अपना जन्मदिन उनके घर 'मन्नत' में नहीं, बल्कि उनके अलीबाग स्थित फार्महाउस पर सेलिब्रेट किया. इस पार्टी में उनके सभी खास दोस्त फराह खान, करण जौहर, रानी मुखर्जी भी मौजूद थे. साथ ही अनन्या पांडे को भी पार्टी में एन्जॉय करते देखा गया.