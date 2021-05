दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बने जुड़वा बच्चों के पिता, सलमान खान ने दी बधाई

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान बहुत कम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं. हाल ही में 'दबंग' स्टार ने दुबई के क्राउन प्रिंस को बधाई देते हुए पोस्ट लिखी. दरअसल, हिज रॉयल हायनेस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम जुड़वा बच्चों के पिता बने हैं. सलमान खान ने शेख हमदान की जुड़वा बच्चों संग फोटो शेयर करते हुए पोस्ट लिखी है.

सलमान ने दी बधाई

सलमान खान ने लिखा, "शेख हमदान को बहुत-बहुत मुबारकबाद, उनके घर जुड़वा नन्हे मेहमान आए हैं. दोनों ही बच्चों को प्यार, हेल्थ और खुशियों के साथ इज्जत."

Congratulations Sheikh Hamdan on your new born twins. Wish them all the love, health, happiness and respect. @HamdanMohammed pic.twitter.com/fCPjpYPezi

इससे पहले संजय दत्त ने भी शेख हमदान को बधाई देते हुए पोस्ट शेयर की थी. संजय दत्त ने लिखा था, "हिज रॉयल हायनेस शेख हमदान को जुड़वा बच्चों के आने की खुशी पर बहुत-बहुत बधाई. प्यार, लक और दुनिया की हर खुशी दोनों के लिए."

Congratulations to His Royal Highness Sheikh @HamdanMohammed on welcoming the twins. I wish them all the love, luck and happiness in the world. https://t.co/2kMfwIlpk7