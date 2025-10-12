जब स्मृति ईरानी के सामने सलमान को पड़ी थी पिता सलीम खान से डांट, ऐसी थी एक्ट्रेस की पहली मुलाकात

सुपरस्टार सलमान खान अपने फैंस के बीच बहुत पॉपुलर हैं. लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं. एक्टर आमतौर पर अपने फैंस को भी कभी निराश करते नहीं नजर आते हैं. सलमान इस दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत अपने पेरेंट्स की करते हैं. उन्हें कई बार अपने पिता सलीम खान के सामने सम्मान के साथ खड़ा देखा गया है.

जब सलमान से पहली बार मिली थीं स्मृति ईरानी

हाल ही में टीवी एक्ट्रेस और अब पॉलिटीशियन स्मृति ईरानी ने सलमान खान संग अपनी पहली मुलाकात का किस्सा सुनाया है. उन्होंने बताया कि सलमान से जब वो पहली बार मिली थीं, तब सुपरस्टार अपने पिता से डांट खा रहे थे. मैशेबल इंडिया को दिए इंटरव्यू में स्मृति ने कहा, 'सेंट जेवियर्स कॉलेज में सलमान और मेरे पति जुबिन दोनों क्लास में एक साथ थे.'

'तो पहली बार जुबिन ही मुझे सलमान से मिलवाने लेकर गए थे, वहां सलीम खान भी मौजूद थे. उन्होंने मुझसे कहा कि तुमको मालूम है तुम्हारे मियां साहब मेरे बेटे के साथ क्या करते थे? ये दोनों मेरी गाड़ी चुराकर, ड्राइव पर निकल जाया करते थे. निकम्मे हैं दोनों. मैं वहां चुपचाप खड़ी थी और दोनों सलमान और मेरे पति नीचे जमीन की तरफ देख रहे थे.'

शाहरुख से भी मिल चुकी हैं स्मृति ईरानी

स्मृति ने आगे इसी बीतचीत में ये भी बताया कि वो सुपरस्टार शाहरुख खान से भी मिल चुकी हैं, जिसमें उनके पति जुबिन का ही योगदान था. इस दौरान सुपरस्टार ने उन्हें एक सलाह भी दी थी. एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं अपने पति के कारण शाहरुख से भी मिली. वो उन्हें जानते थे, तो मैं उन्हें कई बार शाहरुख का इंटरव्यू पाने के लिए रिक्वेस्ट करती थी. शाहरुख ने मुझे सबसे पहले कहा था कि सुनो, शादी मत करना. मैं बता रहा हूं तुझे, मत करना शादी. मैंने सोचा कि भाई, बहुत देर हो चुकी है.'

बता दें कि स्मृति ईरानी इन दिनों अपने सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को लेकर ट्रेंड में हैं. उनका सीरियल जुलाई महीने से दोबारा टीवी पर वापस आया है. करीब 17 सालों बाद, एक्ट्रेस अपने सुपरहिट किरदार तुलसी विरानी को दोबारा निभाती नजर आ रही हैं.

