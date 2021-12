Tadap Screening: Salman Khan ने Ahan Shetty के पोस्टर को किया KISS, खुश हुए सुनील शेट्टी

सलमान खान अपने दोस्तों को सपोर्ट करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं. जब बात दोस्तों के बच्चों की हो, तब तो सलमान खान और ज्यादा प्यार लुटाने के लिए जाने जाते हैं. इंडस्ट्री में बहुत से सेलेब्स के बच्चों को सलमान खान ने अपने फिल्मों से लॉन्च किया है. अब सलमान खान, एक्टर सुनील शेट्टी के बेटे अहान पर प्यार बरसा रहे हैं.

सलमान ने किया अहान के पोस्टर को KISS

अहान शेट्टी की डेब्यू फिल्म 'तड़प' की स्क्रीनिंग गुरूवार को रखी गई. इस मौके पर बेटे को सपोर्ट करने पिता सुनील शेट्टी आए. उनके साथ इस मौके पर सलमान खान भी थे. सलमान खान ने स्क्रीनिंग का हिस्सा बनते हुए सुनील शेट्टी और फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के साथ फोटो खिंचवाईं. साथ ही उन्होंने अहान शेट्टी के पोस्टर को किस भी किया.

It's called a True Friendship!!@SunielVShetty Sir and @beingsalmankhan Sir at the Tadap Premier...❤️❤️

Salman khan Sir kissed Ahan pic on Tadap poster that's cute ..❤️❤️#SunielShetty #AhanShetty #SalmanKhan #TadapPremier pic.twitter.com/HG3Mk1J7pX