सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे-योर मोस्ट वॉन्टेड भाई का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस फिल्म में सलमान के अलावा दिशा पाटनी, रणदीप हुड्डा, जैकी श्रॉफ भी अहम रोल निभाते दिख रहे हैं. एक्शन से भरपूर इस ट्रेलर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. सलमान खान के एक्शन सीन्स से लेकर दमदार डायलॉग्स तक सभी अच्छा है. सलमान खान का मोस्ट फेमस डायलॉग 'एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता' भी ट्रेलर में सुनने को मिला.

कैसा है ट्रेलर?

ट्रेलर में क्राइम की दुनिया की झलक साझा की गई है, जिसके खिलाफ राधे (सलमान) खड़ा है. रणदीप हुड्डा फिल्म में मुख्य विलन की भूमिका निभा रहे हैं. उनका कैरेक्टर अच्छा नजर आ रहा. इस एक्शन से भरे ट्रेलर में सलमान खान छा गए हैं.

ट्रेलर में सलमान खान और दिशा पटानी की क्यूट केमिस्ट्री देखने को मिली. ट्रेलर में दिशा न केवल ग्लैमरस दिख रही हैं, बल्कि उनके कैरेक्टर में काफी रेंज और गहराई दिखी. फिल्म में जैकी श्रॉफ भी हैं, जो भारत के बाद सलमान खान के साथ फिर से ऑनस्क्रीन जुड़ रहे हैं और उनका किरदार भी दिलचस्प नज़र आ रहा है.



सलमान के धमाकेदार डायलॉग्स

ट्रेलर में सलमान के धमाकेदार डायलॉग्स हैं. 1- "अभी तो सिर्फ तीन इंच घुसाया है अगर अब कोई आगे बढ़ा तो उसके ब्लैडर की जगह उसका फेफड़ा होगा और लिवर की जगह किडनी.''

2- ''पुलिस की नौकरी है गिरफ्तार तो करना पड़ेगा.''

3- ''तुम्हारे दसवीं पास होने से पहले वो या तो जेल के अंदर होंगे या जमीन के.''

4-''एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. आई विल क्लीन द सिटी''

5- ''राधे जाने के लिए भेजने के लिए आया है और तेरे हिस्से की बिरयानी हम सब मिल बांट कर खाएंगे और बोलेंगे ईद मुबारक.''

फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बन चुका है. मूवी को प्रभुदेवा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म ईद के मौके पर 13 मई को रिलीज होगी. फिल्म को सलमान खान फिल्म्स ने ज़ी स्टूडियोज के साथ मिलकर प्रस्तुत किया है, जिसका निर्माण सलमा खान, सोहेल खान और रील लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने किया है.

यहां देखें ट्रेलर...

Why This Film Titled #Radhe?

Why Not #Wanted2? 😔@BeingSalmanKhan is totally on wanted vibes. Btw #RadheTrailer Out Now. #SalmanKhan Aa Raha Hain Eid Pe❤️ pic.twitter.com/15Yi9m9m0i