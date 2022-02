Vikram Vedha से Saif Ali Khan का फर्स्ट लुक आउट, Kareena Kapoor बोलीं- पति पहले से ज्यादा हॉट लग रहे

फैंस का इंतजार खत्म! फिल्म विक्रम वेधा से ऋतिक रोशन के बाद सैफ अली खान का फर्स्ट लुक सामने आ गया है. इस लुक को देखने के बाद आप इम्प्रेस ना हों, ऐसा तो हो नहीं सकता. अपने पहले लुक में सैफ रफ एंड टफ अवतार में नजर आ रहे हैं. इस लुक से साफ है कि सैफ दमदार अंदाज में दिखेंगे.

दमदार अवतार में दिखे सैफ

ऋतिक रोशन ने सैफ अली खान के पहले लुक को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. फोटो में सैफ अली खान व्हाइट टी-शर्ट और ब्लू डेनिम पहने हुए हैं. उनके हाथ में घड़ी और आंखों पर चश्मा है. सॉल्ट एंड पेप्पर बियर्ड के साथ सैफ इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं. ऋतिक ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'विक्रम. मैं सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक के साथ काम कर रहा हूं. एक साथी जिन्हें मैं सालों से सराहता आया हूं. यह एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जिसे मैं याद रखूंगा. इंतजार नहीं कर सकता.'

सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर खान भी उनके लुक पर मर मिटी हैं. करीना ने सैफ की फोटो शेयर कर लिखा, 'पति पहले से भी ज्यादा हॉट लग रहे हैं. मैं इस फिल्म का इंतजार नहीं कर सकती.'

अपने रोल के बारे में सैफ ने कहा था ये

सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में अपने किरदार विक्रम के बारे में बात की थी. उन्होंने कहा था, 'विक्रम एक बहुत मजबूत, सफल और समझदार आईपीएस अफसर जैसा है. वो बहुत डायनामिक और ताकतवर है.' विक्रम के लुक को देखने के बाद कहा जा सकता है कि सैफ अली खान की बात एकदम सटीक थी.

ऋतिक रोशन और सैफ अली खान ने विक्रम वेधा से पहले फिल्म ना तुम जानो ना हम में साथ काम किया था. विक्रम वेधा की बात करें तो इसमें ऋतिक रोशन एक गैंगस्टर का रोल निभा रहे हैं. वहीं सैफ एक दमदार पुलिसवाले बने हैं. सैफ से पहले ऋतिक रोशन के जन्मदिन पर उनका वेधा के रोल में पहला लुक जारी किया गया था. इसे फैंस ने खूब पसंद भी किया था.

#BhushanKumar and #RelianceEntertainment in association with #FridayFilmworks and #YNOTStudios present #VikramVedha... 30 Sept 2022 release.