गालिब और फैज को पढ़ते हैं सैफ अली खान, सुनकर फैंस हुए खुश

सैफ अली खान बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बढ़िया एक्टर्स में से एक हैं. हालांकि एक समय ऐसा भी था जब सैफ काफी मस्तिमौला हुआ करते थे. सैफ अली खान का अंदाज पहले काफी अजीब हुआ करता था. यही अजीब अंदाज आज सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है. असल में सोशल मीडिया पर सैफ अली खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. इस फिल्म में सैफ काव्य के बारे में बात कर रहे हैं.

सैफ का पुराना वीडियो हुआ वायरल

हाल ही में सैफ अली खान का एक पुराना इंटरव्यू अचानक से वायरल होने लगा. इस इंटरव्यू में यंग सैफ अली खान न्यूज एंकर से बात करते नजर आ रहे हैं. एंकर सैफ अली खान से उनकी फेवरेट कविता के बारे में पूछती हैं. इसपर सैफ कहते हैं कि उन्हें गालिब और फैज पसंद है.

सैफ अली खान कहते हैं - फैज और गालिब. यही मैं बस बकवास कर रहा हूं. ये कोई उम्र है ये सब पढ़ने की. ये मेरी दादी पढ़ती थीं और मेरे अब्बा पढ़ते हैं. मैंने वेस्टर्न कविताएं पढ़ी हैं. लेकिन मेरे अब्बा कहते हैं कि फैज का कमाल के कवि हैं. इस इंटरव्यू में सैफ अली खान ने अपनी पसंद के वेस्टर्न कवि बताए. अपनी फेवरेट एक्ट्रेस और अपनी फेवरेट फिल्म के बारे में भी बात की. उन्होंने बताया कि वह कितने बजे सोते हैं और कितने बजे उठते हैं. इस वीडियो को लेकर खूब चर्चे हो रहे हैं और मीम भी बन रहे हैं.

ye koi umar hai inn cheezon ko parhne ka? pic.twitter.com/43nxR3UKO8 — safar (@tryinaad) June 10, 2021

every male, heterosexual, literature major, philosophy minor, sophomore year fuckboy: pic.twitter.com/nWeaYNgyKr — Harris Gondal (@dontharrisme) June 12, 2021

this whole interview is so trippy pic.twitter.com/TCbxBQ6SRR — apni isp dot com (@dieaspora) June 10, 2021

Words are his, actions are mine pic.twitter.com/LVamFb6tya — Digvijay (@hogayabass) June 12, 2021

saif ali khan in that viral interview has very robert pattinson energy i will not elaborate — sumana (@girlindred) June 12, 2021

I would very much like to have what saif ali khan had before giving this interview. preferably every day. https://t.co/DU696SBe7z — nida (@merabichrayar) June 11, 2021

young saif ali khan has always been super hot to me but I'm going insane about him now https://t.co/teMohPCWvq — World's Spiciest Ramen (@dezgostang) June 10, 2021

We are all saif Ali khan in lockdown 😂 pic.twitter.com/mWsE7Vsc6p — A (@iAbhi0717) June 11, 2021

सैफ अली खान के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उन्हें पिछली बार वेब सीरीज तांडव में देखा गया था. आने वाले समय में सैफ, भूत पुलिस, आदिपुरुष और बंटी और बबली 2 जैसी फिल्मों में काम करते नजर आएंगे. पर्सनल लाइफ की बात करें तो इस साल सैफ अली खान अपने चौथे बच्चे के पिता बने हैं. उनकी पत्नी करीना कपूर खान ने मार्च 2021 को बेटे को जन्म दिया था.