RRR Box Office Collection Day 2: बॉक्स ऑफिस पर राजामौली का जलवा, दूसरे दिन फिल्म की कमाई में उछाल

डायरेक्टर एसएस राजामौली (S. S. Rajamouli) की फ‍िल्म RRR थ‍िएटर्स पर पहुंचते ही धमाल मचा रही है. रामचरण, Jr NTR, आल‍िया भट्ट स्टारर RRR का फैंस कबसे इंतजार कर रहे थे. ऐसे में अब जब ये फिल्म रिलीज हो गई है, तब लोग इसपर खूब प्यार लुटा रहे हैं. थ‍िएटर्स में हाउसफुल शो के साथ RRR की धमाकेदार ओपन‍िंग हुई थी. पहले दिन 156 करोड़ से खाता खोलने के बाद आइए जानते हैं फिल्म ने दूसरे दिन कितनी कमाई की है.

तरण आदर्श ने RRR के हिंदी वर्जन का बॉक्स ऑफ‍िस कलेक्शन शेयर किया है. उन्होंने लिखा- 'RRRoars दूसरे दिन...वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिला...मल्टीप्लेक्स दूसरे दिन बड़े मुनाफों के गवाह बनें...स‍िंगल स्क्रीन्स भी रॉक कर रहे हैं...तीसरे दिन और बड़े ग्रोथ की उम्मीद. वीकेंड पर 70 प्लस की उम्मीद. शुक्रवार 20.07 करोड़, शन‍िवार 23.75 करोड़. टोटल- 43.82 करोड़.'

#RRR *HINDI* RRRoars on Day 2... Glowing word of mouth has come into play... Multiplexes witness BIG GAINS on Day 2... Single screens ROCKING... Expect BIGGERRR GROWTH on Day 3, should hit ₹ 70+ cr weekend... Fri 20.07 cr, Sat 23.75 cr. Total: ₹ 43.82 cr. #India biz. pic.twitter.com/y6BFnDKwtm