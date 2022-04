RRR Box Office Collection Day 17: RRR के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जबरदस्त उछाल, 17वें दिन भी कायम है दबदबा

डायरेक्टर एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की फ‍िल्म RRR ने कमाल ही कर दिया है. अलग-अलग भाषाओं में रिलीज हुई RRR के हिंदी वर्जन ने 17वें दिन जबरदस्त कलेक्शन किया है. यानी तीसरे हफ्ते भी RRR की कमाई का सिलसिला मौसम के बढ़ते तापमान की तरह जारी है.

ट्रेड एनाल‍िस्ट तरण आदर्श ने फिल्म के हिंदी वर्जन के 17वें दिन का कलेक्शन शेयर किया है. उन्होंने लिखा- '#RRR तीसरे शन‍िवार फ‍िर आगे बढ़ गया...(तीसरे) रव‍िवार को 230 करोड़ जरूर पार कर लेगा...अब वीक डेज पर फिल्म अपनी जर्नी कितनी मजबूती के साथ पकड़ती हैये देखने वाली बात होगी, जब तक कोई नई फिल्म नहीं आ जाती...तीसरे हफ्ते...शुक्रवार- 5 करोड़, शन‍िवार- 7.50 करोड़...टोटल- 221.09 करोड़.'

#RRR grows yet again on [third] Sat... Should cross ₹ 230 cr today [third Sun]... The journey thereafter depends on how strongly it holds on weekdays, till the new films arrive... [Week 3] Fri 5 cr, Sat 7.50 cr. Total: ₹ 221.09 cr. #India biz. pic.twitter.com/qukMr85LWe