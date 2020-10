पायल घोष को नहीं मिला था लीगल नोटिस? ऋचा चड्ढा ने शेयर किया सबूत

एक्ट्रेस पायल घोष और ऋचा चड्ढा के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है. ऋचा के मानहानि नोटिस के बाद पायल ने कोर्ट में माफी तो मांग ली थी, लेकिन इस विवाद को खत्म नहीं कर पाईं. अब ऋचा चड्ढा ने एक वाट्स ऐप चैट के जरिए पायल को घेरने की कोशिश की है. उन्होंने जोर देकर कहा है कि पायल को समय पर ही लीगल नोटिस भेजा गया था.

ऋचा ने खोली पायल घोष की पोल?

मालूम को कि जिस मामले की सुनवाई 7 अक्टूबर को हुई थी, पहले वो 5 अक्टूबर को होनी थी. लेकिन तब पायल के वकील की तरफ से कहा गया था कि उन्हें तो कोई लीगल नोटिस नहीं मिला था. अब कोर्ट के फैसले के बाद ऋचा ने फिर पायल को घेरते हुए सोशल मीडिया पर एक वाट्स ऐप चैट शेयर की है. उस चैट में कुछ डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं जो पायल को भेजे गए हैं. अब ध्यान देने लायक हैं वो तारीख जब ये डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं. एक डाक्यूमेंट 29 सितंबर को भेजा गया है, वहीं दूसरा 3 अक्टूबर सेंड किया गया है. अब इसी आधार पर ऋचा कह रही हैं कि उनके वकील की तरफ से पायल को समय पर ही लीगल नोटिस दे दिया गया था. लेकिन मामले को टालने की वजह से पायल के वकील ने कोर्ट में ऐसा बयान दिया था.

⬇️The article quotes Ms.Ghosh’s Legal Rep saying they didn’t receive the Suit and Interim Application,hence couldn’t appear in court on 5/10/20.

PFA screenshots dated 29/9/20, 3/10/20 of WhatsApps sent to Ms.Ghosh by my lawyer,U can see that the Suit and IA were delivered to her https://t.co/xPHSGr8Mrr pic.twitter.com/lXGTi92LWE