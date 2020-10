बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर अक्षय का बोलना पड़ा भारी, लक्ष्मी बॉम्ब बायकॉट की उठी मांग

एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को लेकर काफी बज देखने को मिल रहा है. फिल्म के टीजर से लेकर अक्षय के लुक तक, सबकुछ काफी पसंद किया जा रहा है. लेकिन अब जब फिल्म की रिलीज को सिर्फ एक महीना बचा है, तब अक्षय अलग ही मुसीबत में फंस गए हैं. फिल्म को बायकॉट करने की मांग की जा रही है. अक्षय के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया जा रहा है.

अक्षय की लक्ष्मी बॉम्ब के खिलाफ गुस्सा

इस समय सोशल मीडिया पर अक्षय की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब ट्रेंड कर रही है. लेकिन ट्रे्ंड करने के कारण कोई अच्छे नहीं है. अक्षय को लेकर एक तबके में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है. हाल ही में अक्षय ने एक वीडियो शेयर कर बताया था कि वे निगेटिविटी से काफी परेशान हो गए हैं. उन्होंने ड्रग्स केस पर रिएक्ट करते हुए कहा था कि पूरी इंडस्टरी को एक ही नजरिए से देखना गलत होगा. हर कोई ड्रग्स नहीं लेता है. हर कोई गलत काम नहीं करता है. अक्षय का वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहा था. उन्होंने सुशांत के जाने पर भी दुख जाहिर किया था.

Bahot dino se mann mein kuch baat thi lekin samajh nahi aa raha tha kya kahoon, kisse kahoon. Aaj socha aap logon se share kar loon, so here goes... #DirectDilSe 🙏🏻 pic.twitter.com/nelm9UFLof — Akshay Kumar (@akshaykumar) October 3, 2020

एक वीडियो ने लोगों को भड़काया?

लेकिन अक्षय के इस वीडियो पर कई लोगों ने गुस्सा दिखाया है. लोगों के मुताबिक अक्षय ना सिर्फ बॉलीवुड का बचाव कर रहे हैं बल्कि गलत को बढ़ावा दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर कई ऐसे ट्वीट सामने आए हैं जहां पर अक्षय पर निशाना साधा जा रहा है. एक यूजर लिखते हैं- अब ऐसे लोगों की दुकान बंद कर देनी चाहिए. ये तो इंसान भी नहीं है. दूसरे यूजर लिखते हैं- ये दो घंटे के एंटरटेनमेंट के पैसे क्या पता ड्रगीस और माफिया को दिए जाएं. फिल्म को बायकॉट करना चाहिए. तीसरे यूजर लिखते हैं- अक्षय की बातों में कोई मत आना. ये सिर्फ अपनी फिल्म को प्रमोट करने की वजह से ये सब कह रहे हैं. ऐसे और भी कई ट्वीट इस समय खबरों में बने हुए हैं.

I am zapping you off from my life @akshaykumar#BanLaxmiBomb — Gautam Kar 🍁🇮🇳 (@gautamkar28) October 4, 2020

It's high time to close the shops of so called stars who are not even humans in the first place. #BanLaxmiBomb — Yogeeta (@Yogeeta_India) October 5, 2020

Please don't ever fall to his false sentimental words. He is just trying to trap you all as his new movie is coming out.#BanLaxmiBomb #IgnoreLaxmiBomb@varunkapurz https://t.co/0u72gifnZq — SSR Fan 🔱 🇮🇳 - I’M NOT A BOT (@2ndcommonman) October 5, 2020

Bahot Dino se socha aap logon se share Kar loon , so here goes #BanLaxmiBomb @Aki4SSR @varunkapurz https://t.co/50EmiMNxFS — um sram (@umasram) October 5, 2020

अब आलिया की सड़क 2 के बाद अक्षय के इस महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट को लेकर ऐसा गुस्सा फिल्म पर भारी पड़ सकता है. सुशांत की मौत के बाद से कई सेलेब्स पर गुस्सा निकाला गया है. ऐसे में अक्षय की फिल्म को बायकॉट करना, फिल्म बिजनेस के लिहाज से नुकसानदायक हो सकता है.