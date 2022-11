Raveena Tandon ने टाइगर के करीब जाकर शूट किया वीडियो? एक्ट्रेस के खिलाफ होगी जांच

एक्ट्रेस रवीना टंडन विवाद में फंस गई हैं. वजह है मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की सफारी का उनका वीडियो. जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर कर मुसीबत मोल ली है. सफारी के दौरान उनकी जीप टाइगर के काफी करीब नजर आईं. बस इसी बात पर बवाल मच गया है. एक्ट्रेस के इस जंगल सफारी की जांच होगी.

रवीना टंडन के जंगल सफारी पर बवाल

जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें रवीना की जीप टाइगर्स के काफी करीब नजर आई. कैमरा सटर्स की आवाज भी वीडियो में सुनाई देती है. वीडियो में दो-तीन टाइगर नजर आ रहे हैं. ये वीडियो सामने आने के बाद फॉरेस्ट रिजर्व अथॉरिटीज ने आपत्ति जताई है. टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट ने जिप्सी ड्राइवर, ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को नोटिस भेजा है. उनसे पूछताछ की जाएगी.

इस मुद्दे पर बात करते हुए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर संदीप Pheloj ने न्यूज एजेंसी ANI को कंफर्म किया कि रवीना टंडन ने रिजर्व का दौरा किया था. इस मामले की जांच होगी. रवीना टंडन के साथ मौजूद ड्राइवर और गाइड के ऊपर अलग से इंक्वायरी बैठाई जाएगी. उन दोनों से इस मामले को लेकर पूछताछ होगी.

रवीना ने सामने रखा पक्ष

दूसरी तरफ, मामले को तूल पकड़ता देख रवीन टंडन ने ट्वीट कर रिएक्ट किया है. वे लिखती हैं- टाइगर्स जहां घूमते हैं वहां के राजा होते हैं. हम उन्हें चुपचाप देखते हैं. कोई अचानक हरकत उन्हें चौंका भी सकती है. दूसरे ट्वीट में वे लिखती हैं- कोई भी नहीं सोच सकता टाइगर कब और कैसे प्रतिक्रिया करेगा. ये वन विभाग की लाइसेंस गाड़ी है, उनके गाइड और ड्राइवर होते हैं. जो इतने ट्रेंड होते है कि उन्हें बाउंड्री और कानून का पता होता है.

रवीना ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा- हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमने कोई अचानक एक्शन नहीं लिया. बल्कि शांत बैठे और बाघिन को देखा और आगे बढ़े. हम टूरिस्ट के लिए बनाए रास्ते में हैं, जिसे ज्यादातर ये टाइगर्स पार करते हैं. इस वीडियो में नजर आई बाघ केटी को भी गाड़ियों के करीब जाने और गुर्राने की आदत है.

रवीना के किस वीडियो पर बवाल?

रवीना टंडन ने जंगल सफारी की तस्वीरें और वीडियो ट्विटर पर 29 नवंबर को शेयर की थीं. कैप्शन में बताया कि उन्हें शर्मीली और उसके बच्चों के शानदार शॉट्स मिले. वाइल्ड शॉट्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं. ये शॉट्स लेते वक्त एकदम चुप रहकर बेस्ट मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश होती है.

Got beautiful shots of sharmilee and her cubs in Tadoba. Wildlife shots are unpredictable due to the unreadable nature of our https://t.co/JQSB9ylxlO tries to be as silent and capture the best moments. Video Shot on Sony Zoom lense 200/400. pic.twitter.com/LsUOn2XtYs