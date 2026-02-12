scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बुढ़ापा तो आएगा ही...', प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाली एक्ट्रेसेज पर रत्ना पाठक का तंज

एक्ट्रेस रत्ना पाठक ने उन एक्ट्रेसेस पर रिएक्शन दिया है, जो अपने चेहरे चमकाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक्स का सहारा ले रही हैं. इसके अलावा उन्होंने अपने फिल्मों के सिलेक्शन पर भी बात की.

Advertisement
X
प्लास्टिक सर्जरी पर बोलीं रत्ना पाठक (Photo: ITG)
प्लास्टिक सर्जरी पर बोलीं रत्ना पाठक (Photo: ITG)

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रत्ना पाठक शाह अपनी एक्टिंग के अलावा अपने पति नसरुद्दीन शाह की तरह बेबाक बयानों के लिए भी जानी जाती हैं. उन्होंने इंडस्ट्री को लेकर कई बार खुलकर अपनी राय रखी है. अब हाल ही में एक्ट्रेस ने प्लास्टिक सर्जरी को लेकर अपना रिएक्शन दिया है. 

पिंकविला को दिए इंटरव्यू में रत्ना पाठक ने अपने रोल और इंडस्ट्री में प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेने वाली एक्ट्रेसेज पर खुलकर बयान दिया है. उन्होंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की.

प्लास्टिक सर्जरी पर क्या बोलीं रत्ना पाठक?
जब एक्ट्रेस रत्ना पाठक से पूछा गया कि बहुत सारे एक्ट्रेस-एक्टर प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक का सहारा ले रहे हैं. जो अब न्यू नॉमेल हो गया है. तो एक्ट्रेस ने कहा, 'मैंने ये कभी नहीं किया, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी और ना कभी कुछ मेडिकल कंडीनशन हुई. लेकिन वो कहते हैं ना बंदर के हाथ में उस्तरा. अब टेक्नोलॉजी मिल गई है तो सब ट्राई करेंगे. लेकिन मैं कहती हूं कि बुढ़ापा कैसा होगा? अब सभी यंग हैं तो अभी तो सब अच्छा लग रहा है. लेकिन बुढ़ापा तो आएगा ही. फिर एक हद के बाद सारी चीटिंग दिखने लगती है तब क्या करेंगे? तो जो लोग कर रहे हैं, वो थोड़ा आगे का भी सोच लें.

सम्बंधित ख़बरें

Ratna Pathak about Alia Bhatt work commitment
एक्ट्रेस के 'क्यूट' बिहेवियर से परेशान रत्ना पाठक, मगर आलिया से इम्प्रेस
Late actor Satish Shah
सतीश की मौत से सदमे में थीं पत्नी, पार्थ‍िव शरीर देखकर भी नहीं हो रहा था यकीन
Ratna Pathak on interfaith marriage with Naseeruddin Shah
'हमारी शादी आज होती, तो पता नहीं क्या होता' इंटरफेथ मैरेज पर बोलीं रत्ना पाठक
Ratna pathak shah on why she stopped coloring her hair
पति के कहने पर रत्ना पाठक शाह ने छोड़ा बालों को कलर करना, काम पर पड़ा असर
anupam kher, paresh rawal, ratna pathak shah, naseeruddin shah
अनुपम खेर-परेश रावल की अलग व‍िचारधारा, फ‍िर कैसे किया रत्ना पाठक शाह ने साथ में काम?
Advertisement

रत्ना पाठक ने तंज भरे लहजे में कहा, 'या तो हम मान लें कि क्लाइमेट चेंज होने वाला है, प्रलय आने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, तो फिर खूब अय्याशी करो. लेकिन हम क्या आगे भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं. इसलिए हमें अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा.'

स्क्रिप्ट सिलेक्शन पर क्या बोलीं रत्ना पाठक?
फिल्मों की स्क्रिप्ट सिलेक्शन को लेकर एक्ट्रेस रत्ना पाठक शाह ने कहा, 'मैं कोई स्टोरी सिलेक्ट नहीं कर रही, स्क्रिप्ट ने मुझे चुना है.' इसके पीछे की वजह बताते हुए एक्ट्रेस ने कहा, 'एक तो मैंने बालों पर कलर करना बंद कर दिया है तो मैं किस के साथ काम करूं अगर मुझे मम्मी बनना है तो और मेरा डैडी कौन बनेगा? वो तो सभी डाई कर रहे हैं.'

एक्ट्रेस से जब पूछा गया कि क्या वो अपने हेयर डाई करेंगी अगर डायरेक्टर कहेंते तो या नहीं? एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं विग पहन लूंगी लेकिन डाई करना पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि ये मैं हूं. और मुझे काफी ऑप्शन मिले लेकिन चुन-चुन कर बहुत अच्छे रोल मुझे मिले.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement