रणवीर सिंह ने छोड़ी 'डॉन 3', धुरंधर की सक्सेस का खुमार या बैड बॉय बनने का डर?

डॉन 3 को लेकर नई हलचल शुरू हो गई है. रणवीर सिंह के फिल्म छोड़ने की खबरें आ रही हैं. कहा जा रहा है कि वो प्रलय की शूटिंग शुरू करने पर जोर दे रहे हैं. एक्टर धुरंधर के बाद लगातार निगेटिव किरदार नहीं करना चाहते हैं.

डॉन 3 से बाहर हुए रणवीर सिंह (Photo: Instagram @Ranveersingh)
लंबे समय के बाद रणवीर सिंह के फिल्मी करियर में उछाल आया. इसका पूरा श्रेय धुरंधर को जाता है. धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म भारत में 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. लेकिन इसकी आंच फरहान अख्तर की डॉन 3 पर पड़ती दिख रही है. खबर है कि रणवीर ने डॉन 3 से अपना नाम वापस ले लिया है. अब जॉम्बी की कहानी पर बेस्ड फिल्म प्रलय की शूटिंग पर जोर दे रहे हैं.

डॉन 3 से बाहर हुए रणवीर

एक्टर-फिल्ममेकर फरहान अख्तर की बतौर डायरेक्टर कमबैक फिल्म डॉन 3 को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज है. लेकिन फिल्म पर लगातार ग्रहण लग रहा है. एक बार फिर डॉन 3 मुश्किल में फंसती नजर आ रही है. हाल ही में खबर आई थी कि फिल्म दोबारा पटरी पर लौट आई है और रणवीर ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है. कहा जा रहा था कि फिल्म की शूटिंग जनवरी 2026 के अंत तक शुरू हो जाएगी.

लेकिन अब एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रणवीर सिंह ने डॉन 3 छोड़ दी है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर इस वक्त अपनी फिल्म धुरंधर की जबरदस्त सफलता का आनंद ले रहे हैं और रिपोर्ट्स कहती हैं कि यही वजह है कि उन्होंने डॉन 3 से बाहर होने का फैसला लिया. 

सोर्स का कहना है कि- रणवीर अब संजय लीला भंसाली, लोकेश कनगराज और एटली जैसे डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहते हैं. साथ ही वो लगातार गैंगस्टर फिल्मों में नजर नहीं आना चाहते, खासकर तब जब धुरंधर पहले ही उस इमेज को मजबूत कर चुकी है. 

प्रलय पर करेंगे काम शुरू!

सोर्स ने आगे बताया कि इसी वजह से रणवीर सिंह ने प्रोड्यूसर जय मेहता से अपनी अगली फिल्म ‘प्रलय’ की शूटिंग जल्दी शुरू करने को कहा है. ये एक जॉम्बी बेस्ड फिल्म है, जो एक इंसान की भावनात्मक कहानी दिखाती है. वो बेहद मुश्किल हालात में अपने परिवार को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है. अब जब रणवीर डॉन 3 से बाहर हो चुके हैं, तो वो खुद जय मेहता की फिल्म के लिए डेट्स और शेड्यूल मिलाने में पूरी तरह शामिल हो गए हैं, ताकि फिल्म की शूटिंग जल्दी शुरू की जा सके.

हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि डॉन 3 के मेकर्स अब भी फिल्म को जनवरी 2026 के अंत तक फ्लोर पर ले जाने के लिए तैयार हैं और इसके लिए वे नए लीड एक्टर की तलाश शुरू कर चुके हैं. इससे पहले फिल्म की लीड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी भी प्रेग्नेंट होने और बच्चे के जन्म के बाद फिल्म से बाहर हो गई थीं. खबरों के मुताबिक, उनकी जगह अब कृति सेनन को कास्ट किया गया है.

