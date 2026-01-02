scorecardresearch
 
'धुरंधर' के तूफान के बीच री-रिलीज हो रही रणवीर सिंह की ये फिल्म, तारीख आई सामने

फिल्म 'धुरंधर' इस समय सिनेमाघरों मेंं गजब का तूफान मचा रही है. फिल्म ने 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई अपने नाम कर ली है. इस बीच रणवीर सिंह की एक और फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है.

एक्टर रणवीर सिंह (Photo: PTI)
एक्टर रणवीर सिंह (Photo: PTI)

5 दिसंबर को रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर की आंधी जनवरी तक कम नहीं हुई है. फिल्म को रिलीज हुए 29 दिन हो चुके हैं और इसकी कमाई अभी भी डबल डिजिट में हो रही है. फिल्म की कमाई वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ रुपये पार कर चुकी है. इन सभी के बीच रणवीर सिंह की एक और फिल्म रिलीज होने वाली है.

दरअसल खबर है कि रणवीर सिंह की डेब्यू फिल्म 'बैंड बाजा बारात' भी सिनेमाघरों में फिर से रिलीज़ होने वाली है. इसकी तारीख भी सामने आ गई है.  

कब रिलीज होगी रणवीर की फिल्म?
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, अपनी ओरिजिनल रिलीज के 15 साल बाद मनीष शर्मा के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म जिसमें अनुष्का शर्मा भी लीड रोल में थीं, 16 जनवरी को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होगी. यह फैसला यश राज फिल्म्स ने PRV INOX के साथ मिलकर लिया है.

री-रिलीज़ के बारे में बात करते हुए मनीष शर्मा ने कहा, 'बैंड बाजा बारात एक बहुत ही सिंपल आइडिया से बनी थी. मैंने एक मैग्जीन में युवा भारतीय एंटरप्रेन्योर्स के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था और कुछ बात मेरे मन में रह गई. कम रिसोर्स वाले लोग भी बाहर निकल रहे थे, रिस्क ले रहे थे, और कुछ अपना बनाने की कोशिश कर रहे थे, भले ही छोटे पैमाने पर. वही कहानी का बीज बन गया. यह आखिरकार प्यार, दोस्ती और महत्वाकांक्षा के बारे में एक फिल्म बन गई.' 

डायरेक्टर ने आगे कहा, 'इतने सालों में फिल्म को अलग-अलग पीढ़ियों, जगहों और लोगों की जिंदगी के अलग-अलग पलों में दर्शकों के बीच अपनी एक अलग पहचान मिली है. मैं सच में यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि लोग हमारी फिल्म को जो बहुत दिल से बनाई गई थी. एक बार फिर बड़े पर्दे पर पसंद करेंगे.'

क्या थी बैंड बाजा बारात की कहानी?
2010 में रिलीज हुई बैंड बाजा बारात दो युवा दिल्ली वेडिंग प्लानर्स, बिट्टू और श्रुति की कहानी थी. जिनका छोटा सा बिजनेस और बढ़ते हुए एहसास ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया. बड़ी, शोर-शराबे वाली दिल्ली की शादियों के बीच सेट, इस फिल्म ने रोमांस, ह्यूमर और भाग-दौड़ को इस तरह से मिलाया कि यह तुरंत ऑडियंस से जुड़ गई. रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा की केमिस्ट्री सभी को पसंद आई. यह अपने समय की सबसे पसंदीदा रोमांटिक-कॉमेडी में से एक बन गई.

इस बीच, रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. इस फिल्म का दूसरा पॉर्ट 19 मार्च 2026 को रिलीज होगा.

