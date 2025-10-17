'रामायण' का ट्रेलर इस बड़े इंटरनेशनल इवेंट में होगा लॉन्च, ग्लोबल मंच पर गूंजेगा 'जय श्री राम'!

भारत का सबसे बड़ा फिल्म प्रोजेक्ट 'रामायण' अब इंटरनेशनल मंच पर धमाका करने के लिए तैयार है. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर 'रामायण' भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है. करीब 4000 करोड़ रुपये के बजट में बन रही ये फिल्म भारत ही नहीं, दुनिया भर के सबसे बड़े फिल्म प्रोजेक्ट्स में से एक है.

इस फिल्म के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल ने एक ताजा अपडेट शेयर किया है, जो सिनेमा लवर्स की एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है. 'रामायण' का ट्रेलर सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2026 में रिवील किया जाएगा. चलिए बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ी बात क्यों है और 'रामायण' के लिए क्या कमाल कर सकता है.

फिल्मों के लिए बहुत बड़ा इवेंट है कॉमिक कॉन

कॉमिक कॉन इवेंट्स सिर्फ सैन डिएगो में ही नहीं, दुनिया भर में कई जगह होते हैं. यूएस में ही न्यूयॉर्क और शिकागो वगैरह में भी ऐसे इवेंट होते हैं. इंडिया में भी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद वगैरह शहरों में कॉमिक कॉन इवेंट्स करवाए जाते हैं. इन इवेंट्स में ज्यादातर फोकस कॉमिक बुक्स पर बेस्ड कंटेंट पर होता है. मगर सैन डिएगो कॉमिक कॉन, पूरी दुनिया में इस तरह का सबसे बड़ा पॉप कल्चर इवेंट है. कॉमिक्स, वीडियो गेम्स, एनिमेशन कंटेंट, टीवी शोज और फिल्मों पर इसका फोकस बहुत तगड़ा रहता है.

Advertisement

यहां जो फिल्में मंच पर आती हैं, उन्हें दुनिया भर की ऑडियंस देखती है. दुनिया के तमाम ऐसे फिल्म प्रोजेक्ट जो साइंस-फिक्शन, एनिमेशन या फैंटेसी पर बेस्ड हैं, वो इस मंच पर आना चाहते हैं. मार्वल की सुपरहीरो फिल्में हों या टॉम क्रूज के सुपर एक्शन प्रोजेक्ट्स, सबका मकसद सैन डिएगो के कॉमिक कॉन में जनता को इम्प्रेस करना होता है.

इस इवेंट में अगर किसी फिल्म की हवा बन गई, तो इंटरनेशनल मीडिया में उसकी कवरेज तगड़ी हो जाती है और पक्के सिनेमा लवर्स उसपर नजर बनाए रखते हैं. इसलिए 'रामायण' का ट्रेलर इस इवेंट में लॉन्च होना दो बातों की गारंटी है— मेकर्स अपनी फिल्म को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इसकी झलक यहां दिखाने को तैयार हैं. और 'रामायण' की चर्चा इंटरनेशनल लेवल पर होने वाली है.

इसके प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा हैं जिनकी कंपनी कई ऑस्कर विनिंग हॉलीवुड फिल्मों के VFX पर काम कर चुकी है. इनमें से कई फिल्में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में जा चुकी हैं. ग्राफिक्स के मामले में, इंटरनेशनल फिल्म लवर्स में नमित और उनकी कंपनी का नाम बड़े भरोसे के साथ लिया जाता है. इस भरोसे के साथ वो रामायण की कहानी पर्दे पर पेश करने जा रहे हैं.

वाल्मीकि रामायण पर बेस्ड ये फिल्म एक प्रभु श्रीराम की कहानी को पहली बार मॉडर्न फिल्ममेकिंग की भव्यता के साथ इस ग्रैंड स्केल पर लेकर आ रही है. अगर सैन डिएगो कॉमिक कॉन में उनकी फिल्म माहौल बनाने में कामयाब हो गई तो इंटरनेशनल मार्केट्स में इसकी डिमांड बहुत तगड़ी होगी.

Advertisement

'रामायण' से पहले इस इवेंट में गई है कोई इंडियन फिल्म?

पिछले साल आई फिल्म 'कल्कि 2898 AD' का टाइटल लॉन्च सैन डिएगो कॉमिक कॉन में हुआ था. इंडियन माइथोलॉजी पर बेस्ड इस फैंटेसी-एडवेंचर फिल्म को इस इवेंट में तगड़ा रिस्पॉन्स मिला था. इससे पहले भारतीय कॉमिक्स तो इस इवेंट में गई थीं, मगर कभी किसी फिल्म ने यहां हाथ नहीं आजमाया था. 'कल्कि 2898 AD' का स्टाइल बिल्कुल किसी हॉलीवुड सुपरहीरो फिल्म जैसा था. इसलिए इसे कॉमिक कॉन में बहुत चर्चा मिली थी.

जहां 'कल्कि 2898 AD' एक फैंटेसी फिल्म थी, वहीं 'रामायण' पूरी तरह एक माइथोलॉजिकल फिल्म है. इसमें वो घटनाएं और किरदार हैं जो भारतीय समाज में आदर्श माने जाते हैं. ये भारतीय संस्कृति को भी दिखाती है. ऐसे में अगर इसे लेकर इंटरनेशनल ऑडियंस में जिज्ञासा और एक्साइटमेंट बनी तो ये सिर्फ 'रामायण' के लिए ही अच्छा नहीं होगा. बल्कि फिर और भी मेकर्स इंडियन माइथोलॉजी को इस स्केल पर एक्सप्लोर करने की हिम्मत दिखाएंगे.

सैन डिएगो कॉमिक कॉन और 'रामायण' की रिलीज डेट

डायरेक्टर नितेश तिवारी की 'रामायण' दो पार्ट में बनी है. पहला पार्ट दिवाली के मौके पर, नवंबर 2026 में रिलीज होगा. इस दौर की सबसे बड़ी इंडियन फिल्म के लिहाज से 'रामायण' को तगड़े मार्केटिंग कैम्पेन और प्रमोशन की जरूरत होगी. सैन डिएगो कॉमिक कॉन जुलाई 2026 में होना है. इसलिए यहां से फिल्म का प्रमोशनल कैम्पेन का स्टार्ट, नवंबर रिलीज के लिए एक दमदार शुरुआत होगी.

---- समाप्त ----