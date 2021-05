राम गोपाल वर्मा ने सत्या के सेट्स से शेयर की उर्मिला मातोंडकर की फोटोज, बोले- स्टारडम नहीं संभाला

राम गोपाल वर्मा मशहूर निर्देशकों में से एक हुआ करते हैं. अपने समय में उन्होंने कई बढ़िया फिल्मों को बनाया है, जिनकी तारीफ आज भी होती आ रही है. उन्हीं में से एक हैं सत्या. अब भले ही राम गोपाल वर्मा एक विवादित हस्ती बन गए हैं. लेकिन वह अपनी फिल्मों से जुड़ी अनजानी बातें आज भी फैंस को बताते रहते हैं और सेट्स पर खींची फोटोज को शेयर करते रहते हैं. सत्या के सेट्स से कुछ अनदेखी फोटोज को राम गोपाल वर्मा ने शेयर किया है.

राम गोपाल वर्मा ने शेयर कीं थ्रोबैक फोटोज

राम गोपाल वर्मा ने सत्या के सेट्स से एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की फोटोज शेयर की हैं. इन फोटोज में साड़ी पहने खड़ी उर्मिला को शर्माते हुए देखा जा सकता है. वह किसी बिल्डिंग के अंदर हैं और बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है, जो उर्मिला और अन्य सेलेब्स को शूट करते देखने आए हैं.

उर्मिला मातोंडकर की एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर करते हुए राम गोपाल वर्मा ने लिखा, 'फिल्म रंगीला के बाद अपने सुपर स्टारडम को संभालने में नाकाम होने पर शर्माती हुईं उर्मिला मातोंडकर का यह फोटो सत्या के Baara Chawl लोकेशन पर.' एक और फोटो को राम गोपाल वर्मा ने शेयर किया है, जिसमें अनुराग कश्यप और सौरभ शुक्ला भी हैं. इस फोटो में उर्मिला मातोंडकर को सीन के बारे में बताया जा रहा है, जबकि DOP जेरार्ड हूपर अपने फ्रेम को सेट करने में व्यस्त हैं.

Unable to deal with her new found super stardom post RANGEELA a blushing ⁦ @UrmilaMatondkar ⁩ caught on the Baara chawl location of SATYA pic.twitter.com/xHTJkP089n

Writers Anurag kashyap and Saurabh Shukla briefing ⁦ @UrmilaMatondkar ⁩ while DOP Gerard Hooper is deciding on how to frame the shot pic.twitter.com/4wcaJzdjI7

इसके अलावा एक और फोटो में राम गोपाल वर्मा ने अपनी टीम से फैंस को रूबरू करवाया है. उन्होंने बताया कि DOP जेरार्ड हूपर ने उन्हें सत्या की लोकेशन की यह बिहाइंड द सीन्स फोटोज भेजी है. आखिरी फोटो की बात करें तो राम गोपाल वर्मा बताते हैं, 'इस फोटो के लेफ्ट में अदिति है, मेरी खूबसूरत असिस्टेंट डायरेक्टर, बीच में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और मेरे कजिन शेखर हैं, जो आज से ठीक 5 दिन पहले कोविड की वजह से दुनिया छोड़ गए और राइट में चिन्ना हैं, जो मेरे प्रोडक्शन कंट्रोलर थे.'

The DOP of SATYA Gerard Hooper sent these amazing location pics from behind the scenes of SATYA ..Left is Aditi my beautiful asst director , middle is exec producer, my cousin Shekhar who passed away due to Covid literally 5 days ago and right is Chinna my production controller ! pic.twitter.com/zaWtTdXtQk