शादी के 2 साल बाद बेबी प्लान कर रहीं कृति? पुलकित ने तय किया एजेंडा- नेपो किड बनाऊंगा

बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर हमेशा ही बात होती रहती है. सोशल मीडिया पर तो कई फिल्मों का बायकॉट ही इसलिए हो जाता है कि फिल्म में कोई स्टारकिड है. इन सब के बीच एक्टर पुलकित सम्राट में कुछ ऐसा कह दिया कि उनपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं.

ये तो सभी को पता है कि 2 सला पहले पुलकित और एक्ट्रेस कीर्ति खरबंदा ने शादी की थी. दोनों को ही बी-टाउन का लविंग कपल माना जाता है. अब कपल के बीच फैमिली प्लानिंग भी होगी. इसी को लेकर एक्टर ने जवाब दिया है.

पुलकित ने बताई फैमिली प्लानिंग

दरअसल फिल्मफेयर को दिए इंटरव्यू में पुलकिस सम्राट ने बताया कि उनके होने वाले बच्चों का फ्यूचर क्या होगा. इंटरव्‍यू के दौरान पुलकित ने कहा, 'मैं और कीर्ति दोनों ही बी-टाउन से हैं और दोनों ही आउटसाइडर हैं, मगर हमारे बच्‍चों को कोई दिक्‍कत नहीं होगी. हम दोनों का एजेंडा ये है कि हमारे जो बच्चे हो नेपो किड हो. मैं तो उन्‍हें नेपो किड्स बनाउंगा.'

हालांकि पुलकित ने ये बात मजाकिया लहजे में कही होगी लेकिन लोगों इस पर बात करने लग गए. कई यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.

बॉलीवुड में नेपोटिज्‍म क्या है?

बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहले से बने हुए एक्टर और एक्ट्रेसेस के बच्चे जब फिल्मों में एंट्री लेते हैं तो उन्हें नेपो किड्स कहा जाता है. इस मुद्दे को लेकर कंगना रनौत ने काफी कुछ कहा है. सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर काफी बहस होती है. अब ऐसे में पुलकित का बयान काफी वायरल हो रहा है.

किस फिल्म में आएंगे नजर?

हाल ही में पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की फिल्म 'राहु केतु' ट्रेलर रिलीज हुआ है. जो काफी मजेदार है. फुकरे' और 'फुकरे 2' के बाद पुलकित सम्राट-वरुण शर्मा की जोड़ी फिर बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी. इस फिल्म में पुलकित और वरुण के अलावा चंकी पांडे, अमित सियाल, मनु ऋषि चड्ढा, पीयूष मिश्रा और शालिनी पांडे भी हैं. यह फिल्म 16 जनवरी को रिलीज होगी. इसे विपुल विग ने डायरेक्ट किया है.

