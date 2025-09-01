शाहरुख खान की अधूरी लव स्टोरी पर प्रियंका चोपड़ा ने खेला दांव, बना डाली डॉक्यूमेंट्री!

शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा की फिल्मों को फैंस ने खूब प्यार दिया है. दोनों ही सितारों को लेकर इंडस्ट्री के गलियारों में कई किस्से भी वायरल हैं. लेकिन दोनों की राहें अब अलग-अलग हैं. शाहरुख जहां अपने बच्चों के करियर के साथ ही फिल्म 'किंग' में बिजी हैं तो वहीं दूसरी ओर प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में वापसी को एक दम तैयार हैं. इस बीच किंग खान की बंद पड़ी फिल्म की कहानी पर प्रियंका चोपड़ा ने बड़ा दांव खेला है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर अपडेट आया है. जिसके मुताबिक एक्ट्रेस ने अपने 'पर्पल पेबल पिक्चर्स' के बैनर तले एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है. जो एक भारतीय और स्वीडिश प्रोजेक्ट है. प्रियंका बतौर प्रोड्यूसर 'द साइकिल ऑफ लव' नाम की डॉक्यूमेंट्री से जुड़ गई है. जिसे पहले कभी शाहरुख खान के साथ बनाया जाना था.

क्या है फिल्म की कहानी?

'द साइकिल ऑफ लव' डॉक्यूमेंट्री दिल्ली के एक स्ट्रीट आर्टिस्ट पीके महानंदिया के रोमांटिक सफर पर आधारित है. जिन्होंने 1977 में स्वीडन में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए 6000 मील यानी 9656 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से तय की थी. इस डॉक्यूमेंट्री का डायरेक्शन ऑरलैंडो वॉन आइन्सिडेल कर रहे हैं. जिनकी सीरिया वॉर पर बनी डॉक्यूमेंट्री 'द व्हाइट हेल्मेट्स' ने 2017 में ऑस्कर जीता था.

शाहरुख खान के कैसे जुड़ा कनेक्शन?

दरअसल इस डॉक्यूमेंट्री का कनेक्शन बंद पड़ी बॉलीवुड फिल्म 'इजहार' से जुड़ा है. यह वही सबजेक्ट है जिस पर बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर संजय लीला भंसाली 2013 में एक फिल्म बनाने का प्लान बना रहे थे, जिसमें शाहरुख खान पीके महानंदिया की भूमिका निभा रहे थे. जो एक युवा भारतीय है जिसके पास मुट्ठी भर पेंटब्रश और एक सेकंडहैंड रैले साइकिल के अलावा कुछ नहीं था. जो अपनी प्रेमिका की तलाश में एशिया और यूरोप की यात्रा करता है. लेकिन अज्ञात कारणों से यह फिल्म बंद कर दी गई.

अब प्रियंका चोपड़ा ने इस कहानी पर फिल्म न सही, मगर डॉक्यूमेंट्री बना डाली है. ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शाहरुख खान अधूरी लव स्टोरी को प्रियंका चोपड़ा पूरी करने वाली है.



