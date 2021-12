मिस यूनिवर्स Harnaaz Sandhu को पीएम नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश, सुनहरे भविष्य की दी शुभकामनाएं

21 साल बाद मिस यून‍िवर्स का तमगा दोबारा हास‍िल करना देश के लिए बड़े गर्व की बात है. 21 वर्षीय हरनाज कौर संधू ने अपनी इस बड़ी उपलब्ध‍ि से देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है. उनकी जीत पर देश और दुन‍िया के तमाम शख्स उन्हें बधाई दे रहे हैं. सोशल मीड‍िया पर बधाईयों का तांता लगा हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर हरनाज को बधाई दी है.

नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया- 'मिस यून‍िवर्स की जीत पर बधाई हरनाज संधू. भव‍िष्य के लिए शुभकामनाएं'. हरनाज के लिए पीएम मोदी द्वारा बधाई संदेश प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है. पीएम से पहले मिस यून‍िवर्स का ताज पहनने वाली भारत की पहली मह‍िला एक्ट्रेस सुष्म‍िता सेन ने हरनाज की तारीफ में काफी कुछ कहा.

Congratulations to Harnaaz Sandhu on being crowned Miss Universe. Best wishes to her for her future endeavours.