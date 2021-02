प्रीति जिंटा की IPL टीम में शामिल हुए 'शाहरुख खान', फैंस बोले- वीर-जारा मिल गए

प्रीति जिंटा ने अपनी IPL टीम में शाहरुख खान को शामिल कर लिया है. इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की नीलामी चेन्नई में चल रही है. ऐसे में इस नीलामी में भारत और विदेश के क्रिकेटर्स को खरीदा जा रहा है. इस बीच क्रिकटर शाहरुख खान को प्रीति जिंटा ने अपनी टीम किंग्स एलेवेन पंजाब के लिए खरीद लिया है.

ट्विटर ने लिए शाहरुख खान की नीलामी के मजे

प्रीति की किंग्स एलेवेन पंजाब में सीधे हाथ के बल्लेबाज और ऑफ स्पिनर शाहरुख खान को शामिल किया गया है. शाहरुख खान का आईपीएल 2021 में बेस प्राइज 20 लाख रुपये था. उन्हें उनके बेस प्राइस से 26 गुना दाम यानी 5.25 करोड़ रुपये पर किंग्स इलेवेन पंजाब ने खरीदा है. प्रीति के शाहरुख खान को खरीदने के बाद ट्विटर पर फैंस ने खुशी जताई है, साथ ही बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के नाम पर कई ट्वीट भी किए जा रहे हैं.

शाहरुख खान IPL में कोलकाता नाईट राइडर्स नाम की टीम के मालिक हैं. दोनों शाहरुख और प्रीति की टीम को कई बार एक-दूसरे से टकराते हुए देखा गया है. ऐसे में फैंस क्रिकेटर शाहरुख खान ने प्रीति की टीम में जाने पर चुटकी लेने से पीछे नहीं हट रहे. एक यूजर ने ट्वीट किया, ''आखिरकार वीर और जारा मिल गए.'' तो वहीं दूसरे ने लिखा, ''प्रीति आईपीएल में शाहरुख खान का डेब्यू करवाने में मदद कर रही हैं.''

Finally Veer & Zaara met. 😀#IPLAuction — Aditya Saha (@adityakumar480) February 18, 2021

Priety Zinta helps SRK make his IPL debut after she debuted with SRK — Rishi Vinayak (@RishiVinayak) February 18, 2021

After KKR now Punjab also got a SRK 😜😜 — Sahedu Alam 🇮🇳 (@sahedu_alam) February 18, 2021

Veer zara reunion 😂😅😅😅 — Rofl Tillu ( 111 follower ) (@RoflTillu) February 18, 2021

SRK n zinta in same team now — a 1K (@FreeTip5) February 18, 2021

बता दें कि 27 साल के बल्लेबाज शाहरुख खान का टी20 रिकॉर्ड शानदार रहा है. वह तमिलनाडु के लिए खेलते हैं. शाहरूख अपनी टीम के लिए फिनिशर की भूमिका में निभाते हैं. अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी के दम पर शाहरूख ने 50 ओवर फॉर्मेट के विजय हजारे टूर्नामेंट में तमिलनाडु टीम को फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी.

शाहरुख की जगह आर्यन बने नीलामी का हिस्सा

बात बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की करें तो वह इस साल आईपीएल की नीलामी में मौजूद नहीं रहे. पिता शाहरुख खान की गैर-मौजूदगी में आर्यन खान ने उनकी जगह ली. आर्यन को जूही चावला के पति जय मेहता और बेटी जाह्नवी के साथ बैठे देखा गया. सोशल मीडिया पर आर्यन खान के खूब चर्चे हो रहे हैं.