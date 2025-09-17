देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 17 सितंबर को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. वो 75 साल के हो गए हैं. उन्हें देशभर से बधाईयां मिल रही हैं. पीएम मोदी को नेता से लेकर आम जनता तक बर्थडे विश कर रहे हैं. ऐसे में भला बॉलीवुड सेलेब्स कहां पीछे रह सकते हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेसेज कंगना रनौत, हेमा मालिनी ने जहां ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी वहीं आर माधवन और सायरा बानो ने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री ने उनका साथ दिया, और उन्हें खास महसूस कराया.

कंगना ने बताया पीएम मोदी को भारत का बेटा

कंगना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन विश करते हुए एक खास तस्वीर पोस्ट की और कैप्शन में लिखा- ‘सबका साथ-सबका विकास’ के मंत्र को आत्मसात कर ‘विकसित भारत’ के संकल्प को पूरा करने के लिए नित अग्रसर, मां भारती के सच्चे सपूत, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.

हेमा मालिनी ने भी एक वीडियो शेयर कर नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी. एक्ट्रेस ने लिखा- 'हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं. पिछले 11 सालों से मैं आपसे जुड़ी हूं और लगातार आपका प्रोत्साहन और समर्थन मिलता रहा है. आपके 75वें जन्मदिन पर मैं अपने परिवार और अपनी संसदीय क्षेत्र मथुरा की जनता के साथ आपकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूं. हैप्पी बर्थडे.

पीएम ने किया माधवन को हैरान

आर माधवन ने अपनी फिल्म रॉकेट्री के वक्त का किस्सा सुनाया और बताया कि कैसे पीएम मोदी ने उन्हें हैरान कर दिया था. उन्होंने लिखा- जब मैं अपनी फिल्म 'रॉकेट्री' की तैयारी कर रहा था, तब मुझे मोदी जी की अलर्टनेस का व्यक्तिगत अनुभव हुआ. ये उस वक्त की बात है जब 'उरी' रिलीज हुई थी और बहुत बड़ी सफलता हासिल की थी.

मैं महान वैज्ञानिक नंबी नारायण जी के पूरे लुक में था, जिनकी भूमिका मैं निभा रहा था. बड़ी दाढ़ी और पूरा मेकअप देखकर मुझे सच में शक था कि मोदी जी मुझे पहचान पाएंगे या नहीं. मेरे ल‍िए हैरानी की बात थी कि जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा, "माधवन जी, आप नंबी नारायण जैसे लग रहे हैं. क्या फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है?" मुझे बहुत आश्चर्य हुआ. यहां देश के प्रधानमंत्री थे, जो देश और दुनिया की जिम्मेदारियों से व्यस्त थे, फिर भी उन्होंने न केवल मुझे तुरंत पहचान लिया बल्कि याद रखा कि मैं किस पर काम कर रहा हूं, वो भी मेरे पूरी तरह अलग दिखने के बावजूद.

#MYMODISTORY

When I was preparing for my movie Rocketry, I got a personal experience of Modi ji’s extraordinary attentiveness. This was right after Uri had released and become a huge success. Modi ji was visiting Mumbai for an event at the, where a lot of people from the film… pic.twitter.com/aubALNq7Gx — Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) September 17, 2025

दिलीप कुमार के जाने के बाद संभाला

सायरा बानो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश करते हुए बताया कि कैसे उनके मुश्किल पलों में वो उनके साथ थे.

वो लिखती हैं- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. जब दिलीप साहब हमें छोड़कर गए थे, उस कठिन घड़ी में मोदी जी ने मुझे परिवार की तरह सहारा दिया. उनके स्नेहिल शब्द- 'आप अपने आप को संभालिए, और एक बात जान लीजिए कि हम आपके परिवार हैं', आज भी मेरे मन को शक्ति देते हैं.उनकी विनम्रता और करुणा सदैव प्रशंसनीय रही है. मैं प्रार्थना करती हूं कि भगवान उन्हें स्वस्थ रखें और वे लंबे समय तक देश का मार्गदर्शन करते रहें.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढरों बधाई!

