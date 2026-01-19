मौत से पहले शेफाली जरीवाला पर हुआ था काला जादू? पति पराग त्यागी का दावा, बोले- 2 बार...

'कांटा लगा' गर्ल शेफाली जरीवाला की आकस्मिक मौत ने टीवी इंडस्ट्री के लोगों को शॉक्ड कर दिया था. महज 42 साल की उम्र में एक्ट्रेस का यूं दुनिया छोड़कर चले जाना पति पराग त्यागी की जिंदगी में खालीपन छोड़ गया है. पत्नी को खोने के गम से पराग अभी तक उभर नहीं पाए हैं. एक पॉडकास्ट में पराग ने दावा किया कि मौत से पहले उनकी पत्नी पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था.

पराग ने किया बड़ा खुलासा

पारस छाबड़ा संग बातचीत में पराग त्यागी ने अपने दिल का हाल सुनाया. पत्नी को याद किया. शेफाली संग जुड़ी बातों, किस्सों को रिकॉल किया. एक्टर ने बताया कि उन्होंने शेफाली की यादों के नाम अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिया है. ब्लैक मैजिक का दावा करते हुए पराग ने कहा- बहुत सारे लोग इन चीजों को नहीं मानते, लेकिन मैं बहुत मानता हूं. जहां पर भगवान हैं, वहां शैतान भी है. लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरे के सुख से दुखी होते हैं. मुझे लगता नहीं, मुझे यकीन है किसी ने ब्लैक मैजिक किया है.

''मैं ये नहीं बोल सकता कि किसने किया, लेकिन किसी ने तो किया (काला जादू) है. मुझे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है. एक बार नहीं, बल्कि दो बार ऐसा महसूस हुआ है. एक बार तो निकल गए, लेकिन इस बार चीजें हैवी रहीं. मुझे पता नहीं क्या चीज थी, क्या नहीं.''

पराग ने आगे कहा- जब मैं भक्ति, पूजा पाठ करने बैठता हूं, तो महसूस हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है. वो इतनी हंसमुख लड़की थी. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं उन्हें छूकर समझ जाता था कि कुछ तो गड़बड़ है. इस बार थोड़ा ज्यादा था तो मैंने पूजा पाठ करना बढ़ा दिया था. मुझे 100% यकीन है कि किसी ने तो शेफाली पर काला जादू किया है.

शेफाली जरीवाला की मौत के बाद भी पराग ने सोशल मीडिया पर उन्हें जिंदा रखा है. अक्सर एक्ट्रेस की पुरानी फोटोज और वीडियोज को पोस्ट करते हैं. शेफाली के चेहरे का टैटू उन्होंने अपने सीने पर बनवाया है. शेफाली का 27 जून 2025 को निधन हुआ था. वो कई टीवी शोज में दिखी थीं. 'कांटा लगा' सॉन्ग से उन्हें पहचान मिली थी. शेफाली बिग बॉस 13 में दिखी थीं.

