7 साल बाद फिर बॉक्स ऑफिस के 'किंग' बनेंगे शाहिद कपूर, 'ओ रोमियो' से खत्म होगा इंतजार?

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर इंडस्ट्री में सबसे टैलेंटेड कलाकारों में से एक माने जाते हैं. उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई यादगार फिल्में की हैं, जिसमें उन्हें फैन्स का भरपूर प्यार मिला है. शाहिद अब अपनी नई फिल्म 'ओ रोमियो' की रिलीज के लिए तैयार हैं, जिसे विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है.

शाहिद की 'ओ रोमियो' से फैन्स की उम्मीदें

फिल्म 'ओ रोमियो' शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की एकसाथ चौथी फिल्म है. दोनों इससे पहले 'कमीने', 'हैदर' और 'रंगून' में साथ काम कर चुके हैं. तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतनी नहीं चली, मगर इसे लेकर फिल्मी लवर्स के बीच तगड़ा क्रेज है. शाहिद की फिल्म 'हैदर' उस क्रेज की लिस्ट में सबसे ऊपर मानी जाती है. जिस तरह उस फिल्म में एक्टर ने परफॉर्म किया था, वो देखने लायक बात थी. उस फिल्म के नाम कई सारे अवॉर्ड्स भी हुए थे.

अब वही फीलिंग फैन्स को 'ओ रोमियो' से रही है. फिल्म के ट्रेलर ने लोगों के बीच एक्साइटमेंट बढ़ाने का काम किया था. रोमियो के अंदाज में शाहिद का लुक काफी दमदार दिखा. वहीं तृप्ति डिमरी संग उनकी केमिस्ट्री ट्रेलर में काफी पसंद की गई. लेकिन क्या 'ओ रोमियो' शाहिद को बॉक्स ऑफिस पर छाने में कामयाब फिल्म बनेगी? क्योंकि उनकी पिछली तीन फिल्में उतनी खास नहीं चली थी.

पिछली तीन फिल्मों ने किया निराश

शाहिद कपूर पिछले 7 साल से एक क्लीन हिट फिल्म की तलाश में हैं. उनकी फिल्म 'कबीर सिंह' जो साल 2019 में आई थी, एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. फिल्म का कलेक्शन 200 करोड़ के पार गया था. 'कबीर सिंह' ने शाहिद को उनके करियर की बेस्ट सोलो फिल्म दिलाई थी.

मगर 'कबीर सिंह' के बाद शाहिद का चार्म फीका पड़ गया. साल 2021 में आई उनकी 'जर्सी', जो नानी की तेलुगू फिल्म 'जर्सी' का रीमेक थी, वो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई. इसके बाद, शाहिद मैडॉक फिल्म्स की 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में कृति सेनन संग नजर आए. लेकिन वो फिल्म भी ठीक-ठाक कलेक्शन करने में कामयाब रही. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को सेमी-हिट घोषित किया गया.

पिछले साल 2025 में शाहिद एक कॉप अवतार 'देवा' में नजर आए, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर सराहना हुई. लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई.

7 साल बाद फिर छाएंगे शाहिद?

अब 7 साल के बाद 'ओ रोमियो' से वो माहौल बनता दिख रहा है, जो 'कबीर सिंह' के दौरान देखा गया था. शाहिद के फैंस उन्हें इस फिल्म में शाइन करता हुआ देखना चाहते हैं. उन्हें उम्मीद है कि शाहिद और विशाल भारद्वाज की जोड़ी उन्हें इस बार निराश नहीं करेगी.

बात करें फिल्म 'ओ रोमियो' की, तो इसमें नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, फरीदा जलाल, विक्रांत मैसी और तमन्ना भाटिया मौजूद हैं. फिल्म को साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म की कहानी गैंगस्टर हुसैन उस्तारा पर आधारित बताई जा रही है, जिसपर काफी बवाल भी खड़ा हुआ है.

