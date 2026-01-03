नितिन गडकरी ने सड़क के लिए ढहा दिया था ससुर का घर, पत्नी के खुलासे पर चौंक गईं फराह खान

भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इंटरनेट पर भी काफी पॉपुलर हैं. उनके यूट्यूब चैनल के 1.32 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और वो अकसर दूसरे क्रिएटर्स के पॉडकास्ट में नजर आते हैं. हाल ही में वो डायरेक्टर फराह खान के यूट्यूब चैनल पर आए, जहां उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर और पर्सनल लाइफ की कहानियां शेयर कीं. उन्होंने टॉप लेवल के मंत्री होने के कुछ मजेदार फायदे भी बताए.

सड़क के लिए थोड़ा ससुर का घर

व्लॉग में नितिन गडकरी और उनकी पत्नी कंचन दोनों फराह और उनके कुक दिलीप के साथ नजर आए. फराह ने गडकरी से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा. पहले उन्होंने पूछा कि शादी के कितने साल हो गए. सवाल पर नितिन गडकरी थोड़े कन्फ्यूज्ड दिखे और बोले, मुझे लगता है वो (कंचन) आपको बता देंगी. फराह ने तुरंत तंज कसा, बिल्कुल मर्दों जैसा, शादी की सालगिरह भूल गए. इसके बाद उनकी पत्नी कंचन ने कहा कि शादी को 41 साल हो गए.

फिर दिलीप ने गडकरी से अपने गांव में "छोटी सी सड़क" बनाने को कहा. फराह, जो बार-बार रिक्वेस्ट से चिढ़ी हुई थीं, बोलीं कि मंत्री जी दिलीप के घर के बीच से सड़क बना दें. कंचन ने बीच में टोका और कहा कि फिर उसके पास घर ही नहीं बचेगा. ठीक वैसा ही जैसे मेरे पिता का घर गया. फराह हैरान हो गईं, तो गडकरी मुस्कुराते हुए बोले, मैंने इनके पिता का घर तोड़ा था, क्योंकि सड़क बढ़ानी थी. जब पूछा कि नया घर तो बनाया ना, तो गडकरी ने कहा, नया घर नहीं दिया.

पड़ोसी हैं सोनिया गांधी

उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह उनके पड़ोसी रहे हैं. वो कहते हैं कि सोनिया गांधी यहां रहती हैं. मनमोहन सिंह यहां रहते थे. हम उनके घर जाते थे. मैं उनके मोरों को दाना खिलाता था.

उन्होंने एक और मजेदार कहानी शेयर की. वो बताते हैं कि हाल ही में कोलकाता गया था, वहां एक रेस्टोरेंट का चाइनीज फूड बहुत पसंद आया. मैंने कहा, मेरे पर्सनल शेफ को ट्रेन करो ताकि घर पर वैसा ही बना सके. उन्होंने मना कर दिया, कहा पॉलिसी के खिलाफ है. मैंने पूछा, तुम्हें पता है ये रेस्टोरेंट किसका है? बोले नहीं. मैंने कहा, मेरा है क्योंकि ये कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की जमीन पर है और मैं शिपिंग मिनिस्टर हूं. अगर नहीं सिखाया तो लीज कैंसिल कर दूंगा.

फराह हंसते हुए बोलीं, आपने पावर सही जगह इस्तेमाल किया.

