'कोई शादी अलग होने के लिए तो नहीं करता', तलाक पर बोलीं शाह‍िद कपूर की मां

नीलिमा अजीम और पंकज कपूर ने 1970 के दशक में शादी की थी, लेकिन उनकी अलग लाइफस्टाइल और लंबी दूरी के कारण उनका रिश्ता टूट गया. नीलिमा ने हाल ही में एक पाडकॉस्ट में अपने तलाक के पीछे की वजहों पर खुलकर बात की.

टूटी शादियों पर बोलीं नीलिमा अजीम (PHOTO: Instagram @shahidkapoor)
नीलिमा अजीम और पंकज कपूर हिंदी सिनेमा के वो एक्स कपल हैं, जिन्होंने बेहद सम्मानजनक तरीके से अलग होने का फैसला लिया था. नीलिमा और पंकज कपूर की शादी 1979 में हुई थी. शादी के बाद दोनों की ज्यादा नहीं जमी और 1984 में इन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया. तलाक के सालों बाद नीलिमा ने इस पर खुलकर बात की है. 

क्यों टूटी शादी?
विक्की लालवानी के पाडकॉस्ट में नीलिमा अजीम ने अपने और पंकज कपूर के टूटे रिश्ते पर बात करते हुए कहा- कोई शादी अलग होने के लिए तो नहीं करता ना?  शादी तो हमेशा साथ रहने के लिए की जाती है. लेकिन मुझे लगता है शायद हम दोनों बहुत अलग-अलग लोग थे. शादी सिर्फ किसी के किए हुए काम या घटनाओं के बारे में नहीं होती. ये तो इस बारे में है कि आपका दिमाग कहां है. आपकी जिंदगी किस दौर में है. अगर वो कंपन एक ही फ्रीक्वेंसी पर नहीं हैं, तो बस चीजें ठीक नहीं बैठतीं. 

उन्होंने अपनी रिलेशनशिप के लॉन्ग-डिस्टेंस होने पर कहा- मुझे लगता है बहुत ज्यादा दूरी थी, क्योंकि वो मुंबई में थे और मैं दिल्ली में. और मैं तब भी वही लड़की थी जो अपने माता-पिता के साथ दिल्ली में रहती थी, ये ऐसा ही था. शायद उस वक्त उनके लिए मुझे छोड़कर मुंबई जाना अच्छा आइडिया नहीं था. बाद में शाहिद के बिना.

नीलिमा ने साफ किया कि पंकज ने उनसे मुंबई जाने के बारे में पूछा था. मैंने कहा, जाओ, तुम बहुत टैलेंटेड हो. वो वहां ग्राउंड बना रहे थे और मैं दिल्ली में थी. तो सालों की दूरी ने हमें अलग रास्ते पर ले जाकर रख दिया. उन्होंने कहा कि सबको साथ मुंबई शिफ्ट करना आर्थिक रूप से मुमकिन नहीं था. 

नहीं तलाक का पछतावा 
नीलिमा कहती हैं कि उन्हें पकंज से तलाक का पछतावा नहीं है. उन्होंने कहा- मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे लगता है मेरे इतने युवा कंधों पर ये सब संभालना बहुत ज्यादा था. हर एंगल से देखूं तो मैं हमेशा ये कहती हूं, शायद सब न समझें, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मेरे पास शाहिद है. ईशान के लिए भी वैसा ही, तो मुझे कोई पछतावा नहीं है. 

नीलिमा अजीम से अलग होने के बाद पंकज कपूर ने सुप्रिया पाठक से दूसरी शादी करके घर बसा लिया. 

