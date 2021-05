जैकलीन फर्नांडिस ने फ्रंटलाइन वॉरियर्स को बांटे रेनकोट, मुंबई पुलिस ने यूं कहा शुक्रिया

कोरोना काल में जिस तरह से देशवासी एक-दूसरे की मदद को आगे आए हैं वो देखना वाकई में एक सुखद एहसास है. सलमान खान तो मदद करने के लिए जाने ही जाते हैं मगर इस कोरोना महामारी में सलमान खान की खास दोस्त जैकलीन फर्नांडिस भी लोगों की मदद को आगे आई हैं. खासतौर से फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है. उन्होंने मुंबई पुलिस को सेफ्टी गार्ड्स और रेनकोट मुहैया कराई है. इसके लिए मुंबई पुलिस ने एक्ट्रेस का शुक्रिया अदा भी किया है.

मुंबई पुलिस ने किया जैकलीन का शुक्रिया

मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए जैकलीन की तारीफ करते हुए लिखा कि- जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जून का महीना आनेवाला है. मुंबई के लोग मानसून के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं. हम भी इसी तैयारी में हैं. @Asli_jacqueline और #YoloFoundation को हमारी ओर से शुक्रिया कि उन्होंने हमें कोरोना पैनडेमिक और मानसून से बचाव के लिए सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड कराए. #StongerTogether"

As June is nearing, Mumbai is gearing up for the monsoons - so are we.

Thank you @Asli_Jacqueline and #YoloFoundation for your valuable contribution - this will help our personnel stay safe in pandemic as well as monsoons.#StrongerTogether pic.twitter.com/8C9Gu0Vg4r