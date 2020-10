MeToo पर मुकेश खन्ना का बयान, 'औरतों का बाहर निकल काम करना समस्या की जड़'

एक्टर मुकेश खन्ना ने विवादों संग अपना एक ऐसा अटूट रिश्ता बना लिया है कि वजह जो भी हो उनका सुर्खियों में बने रहना जारी रहता है. द कपिल शर्मा पर ना जाने से शुरु हुआ विवादों का सिलसिला अभी तक जारी है. अब सोशल मीडिया पर मुकेश खन्ना का एक पुराना वीडियो वायरल हो गया है. वीडियो में मुकेश खन्ना #MeToo पर अपने विचार रख रहे हैं और महिलाओं और पुरुषों को उनके कर्तव्यों का ध्यान दिला रहे हैं.

महिलाओं पर मुकेश खन्ना का विवादित बयान

वायरल वीडियो में मुकेश खन्ना ने महिलाओं के घर से बाहर निकल काम करने पर आपत्ति जाहिर की है. वे मानते हैं उनका घर से बाहर निकलना ही समस्या की जड़ है. अब विवाद सिर्फ यही तक सीमित नहीं है. उन्होंने अपने इस बयान को मी टू मुहिम के साथ जोड़ दिया है. वे कहते हैं- ये मी टू की प्रॉब्लम शुरू तब हुई जब महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर काम करना शुरू किया. वे आज पुरुषों संग कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहती हैं. लेकिन इससे सबसे ज्यादा वो बच्चा सफर करता है जिसे अपनी मां से दूर होना पड़ता है. वो बच्चा एक आया के साथ रहने को मजबूर होता है. उसके साथ बैठकर क्योंकि सांस भी कभी बहू थी जैसे सीरियल देखता है.

Actor turned right wing rabble rouser Mukesh Khanna says women going out to work and thinking of being equal to men is cause of #metoo pic.twitter.com/1sZ37GudTy