फिल्म 'लव एंड वॉर' के सेट से लीक हुआ आलिया भट्ट का लुक, फैंस हुए एक्साइटेड

बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर संजय लीला भंसाली अपने अगले प्रोजेक्ट लव एंड वॉर की शूटिंग में जुटे हुए हैं. इस फिल्म को लेकर पहले से ही फैंस काफी एक्साइटेड हैं. लेकिन इस बीच फिल्म के सेट से आलिया भट्ट की पहली फोटो ऑनलाइन लीक हो गई हैं. आलिया का लुक देख फैंस हैरान हो गए है. इस फिल्म में आलिया के साथ रणबीर कपूर और विक्की कौशल भी लीड रोल में नजर आने वाले हैं.

बता दें कि इस फिल्म की कहानी को लेकर अभी तक किसी तरह का कोई रिवील नहीं किया गया है, लेकिन ये एक लव ट्रायंगल होने वाली है. बीते दिनों ये खबर भी आई थी कि ये फिल्म 1964 में आई क्लासिक फिल्म संगम का रीमेक है, लेकिन डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था.

आलिया भट्ट का लुक हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल फोटो में आलिया भट्ट 70s के दशक की एक्ट्रेसेस की तरह बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं. उन्होंने साड़ी पहनी हुई है, बालों का जूड़ा बनाया हुआ है और नोजपिन भी पहनी है. आलिया का ये लुक बॉलीवुड की पुरानी क्लासिक फिल्मों की याद को ताजा कर रहा है.

फिल्म को लेकर क्या बोले थे भंसाली?

लव एंड वॉर में अपने एक्टर्स के साथ काम करने के बारे में संजय लीला भंसाली ने कहा था, '18 साल बाद रणबीर और मैं साथ काम कर रहे हैं. आलिया के साथ मेरी दूसरी फिल्म है. मैं आलिया के साथ काम करने से नहीं चूक सकता क्योंकि उनके जरिए बहुत कुछ कहा जा सकता है. वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप लड़की है. विक्की कौशल के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूं. बेहतरीन एक्टर होने के साथ, ये सभी शानदार इंसान हैं. मेरे मन में उनके लिए जो प्यार है और उनके मन में मेरे लिए जो प्यार है, वो अभी तक बहुत अच्छा है.'

कब रिलीज होगी फिल्म?

रणबीर-विक्की और आलिया की ये मचअवेटेड फिल्म लव एंड वॉर अगले साल यानी 2026 को ईद पर रिलीज की जाएगी. भंसाली लंबे समय बाद एक लव स्टोरी के साथ बड़े पर्दे पर वापसी के लिए एक दम तैयार हैं. प्रोडक्शन की कमान भी भंसाली ने ही संभाली है. बताया जा रहा है कि इस फिल्म का बजट करीब 200 करोड़ रुपये है. जिसमें एक युद्ध भी दिखाया जाएगा.

