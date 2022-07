'मेरे SMS का जवाब दो', Sushmita Sen-Lalit Modi की पुरानी चिटचैट वायरल, क्या 9 साल से चल रहा अफेयर?

जबसे सुष्मिता सेन और ललित मोदी के अफेयर में होने की खबर सामने आई है, सोशल मीडिया पर दोनों के रिलेशन की ही चर्चा हो रही है. अपने से 10 साल बड़े ललित मोदी संग सुष्मिता की रोमांटिक तस्वीरें वायरल हो रही हैं. दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं. उनकी पुरानी तस्वीरें देखने से इसका पता चलता है. दोनों के अफेयर की खबरें सामने आने के बाद ललित मोदी का एक पुराना ट्वीट भी वायरल हो रहा है.

ललित मोदी के पुराने ट्वीट

ललित मोदी का ये ट्वीट 9 साल पुराना है. बात 2013 की है जब ललित मोदी ने ट्विटर पर सुष्मिता सेन को टैग करते हुए लिखा था- ओके मैं कमिट करता हूं. आप बहुत दयालु हैं. हालांकि वादे तोड़ने के लिए ही होते हैं. कमिटमेंट्स पूरे किए जाते हैं. चीयर्स लव, Here is to 47. एक्ट्रेस ने स्लाइलिंग इमोजी के साथ जवाब में लिखा- ;) gotcha 47!! इसके बाद ललित मोदी ने लिखा- मेरे एसएमएस का रिप्लाई करो.

Okay I commit 😋😋"@thesushmitasen: @LalitKModi u r too kind:)) however, promises are meant to be (cont) pic.twitter.com/JrgEwC1btR — Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) April 27, 2013

सुष्मिता-ललित मोदी की चिटचैट वायरल

आज सालों बाद जब दोनों के रिलेशन में होने की बात सामने आई है तो ये ट्वीट वायरल हो रहा है. यूजर्स भी मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- 2013 से चल रहा क्या? दूसरे ने लिखा- 2013 से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा- सही खेल गए मोदी साब. मास्टरस्ट्रोक. शख्स लिखता है- सही चीजें होने में वक्त लगता है. वहीं दूसरे ने लिखा- 9 साल तक का इंतजार किया. यूजर लिखता है- उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए.

सुष्मिता सेन-ललित मोदी के पुराने ट्वीट

लोगों ने लिए मजे

अब क्या सच में सुष्मिता सेन और ललित मोदी साल 2013 से डेट कर रहे थे या लोगों का अनुमान गलत है, इसका सही जवाब तो खुद ये कपल ही दे सकता है. दोनों के रिलेशन की खबरों ने सभी को सरप्राइज कर दिया है. ललित कुमार मोदी बिजनेसमैन और आईपीएल के फाउंडर रहे हैं. वे शादीशुदा हैं, उनकी पत्नी मीनल का 2018 में कैंसर से निधन हो गया था.

सुष्मिता-ललित की तस्वीरें वायरल

सुष्मिता सेन और ललित मोदी की रोमांटिक तस्वीरें वायरल हो रही हैं. सुष्मिता सेन के साथ तस्वीरें शेयर कर ललित मोदी ने साफ किया कि वे अभी डेट कर रहे हैं. एक दिन शादी भी करेंगे. सुष्मिता सेन को ललित मोदी ने अपनी बेटर हाफ और पार्टनर इन क्राइम बताया. इस रिलेशन पर अभी तक सुष्मिता की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है.

हमारी ओर से ललित मोदी और सुष्मिता सेन को नई शुरुआत के लिए बधाई.