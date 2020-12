बॉलीवुड से दूरी बनाने पर लगान फेम एक्ट्रेस ग्रेसी सिंह ने किया रिएक्ट, कही ये बात

बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कुछ एक्टर्स ऐसे भी रहे जिन्होंने कुछ ही फिल्मों में काम किया मगर उनके काम को पसंद किया गया. बॉलीवुड के इतिहास में झांक कर देखें तो इसमें से एक नाम ग्रेसी सिंह का भी सामने आता है. यूं तो बदलते वक्त के साथ उनके रोल्स भी बदले और वे आज भी एक्टिंग में सक्रीय हैं मगर ये कहना गलत नहीं होगा कि ग्रेसी सिंह ने बड़ी हिट फिल्मों में काम करने के बाद भी बॉलीवुड से एक दूरी बनाई रखी. अब एक्ट्रेस ने हालिया इंटरव्यू में इसपर खुलकर बातें कीं.

एक्ट्रेस ने मुन्नाभाई एमबीबीएस और लगान जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. उन्होंने अपने करियर के बारे में बात करते हुए बताया कि क्यों उन्हें फिल्मों में और काम करने की इच्छा नहीं होती है. उन्होंने कहा कि- मैंने फिल्मों में 7-8 साल काम किया है, और हां इसमें से अधिकतर रिजनल सिनेमा की फिल्में रही हैं. मेरी कभी फिल्मों में लगातार काम करते रहने की और किसी रेस का हिस्सा बनने की इच्छा नहीं थी. समस्या ही तब शुरू होती है जब आप उम्मीदें बांध लेते हैं. मैं हमेशा वर्तमान में रहना पसंद करती हूं.

