करीना के घर आया नया मेहमान, सोशल मीडिया पर लोग सुझाने लगे नाम

करीना कपूर खान और सैफ अली खान के घर नन्हा मेहमान आ गया है. करीना कपूर खान ने आज सुबह अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया है. करीना के बच्चे का जन्म मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ. ऐसे में ट्विटर पर उनके खूब चर्चे हो रहे हैं. जहां फैंस उनके बेटे की सूरत देखने के लिए बेताब हैं तो वहीं कई ने उन्हें छोटे बेटे का नाम भी सुझाना शुरू कर दिया है.

ट्विटर यूजर्स ने सुझाए नाम

सोशल मीडिया पर कई नाम का सुझाव करीना और सैफ के बेटे के लिए दे रहे हैं. कुछ यूजर्स इस बारे में चुटकी ले रहे हैं तो कुछ का कहना है कि ऐसे नाम करीना के दूसरे बेटे के नहीं होने चाहिए. अगर आपको याद हो तो करीना के पहले बेटे तैमूर के जन्म के समय उनके नाम को लेकर खूब विवाद हुआ था.

Aurangzeb after Taimur the lame — Aatma Nirbhar Flyonthewall® (@Flyonth78041258) February 21, 2021

Babur,Aurangzeb,Muhammad Azam Shah,Bahadur Shah,Jahandar Shah these are some finely picked names.. please let us know if any specific needed🤩 — Life of π (@of_lifeofpip) February 21, 2021

Hope they wouldn’t name him aurangzeb or something https://t.co/oJyIKGk8MO — Riz (@JawanSnow) February 21, 2021

#TaimurAliKhan#KareenaKapoorKhan#SaifAliKhan



Kareena Kapoor Khan and SaifAliKhan blessed with baby boy

What will be his name?

Aurangzeb or khizra khan ? pic.twitter.com/m6GM8SxVVN — New (@Boss26232513) February 21, 2021

करीना कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे तैमूर के नाम पर हुए विवाद ने उन्हें डरा दिया है और वह अपने दूसरे बच्चे का नाम जल्दी से किसी को नहीं बताएंगी. करीना का कहना था कि विवाद की वजह से वह फूट-फूटकर रोई थीं, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया था कि वह सोच समझकर ही अगले बच्चे के नाम का ऐलान करेंगी. करीना के मुताबिक उनके एक दोस्त ने भी तैमूर के नाम पर आपत्ति जताई थी.

.@KanganaTeam Now don't react to these lame jokes which people are making on saif and kareena's baby's name. Remember what you said on koffee with karan #KareenaKapoorKhan #SaifAliKhan pic.twitter.com/t0eLmDiLvq — Vibhore (@itsvibhore27) February 21, 2021

बता दें कि करीना कपूर खान इस समय ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही हैं. बेटे के जन्म के लिए उन्हें फैंस से खूब बधाईयां मिल रही हैं. फैंस खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं. सैफ अली खान और करीना कपूर खान को दुआएं दी जा रही हैं और उनके बच्चे के स्वस्थ होने की कामना फैंस कर रहे हैं. इस दौरान तैमूर अली खान एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं. इसका कारण है फैंस का उनके जन्म की फोटोज को शेयर करना.